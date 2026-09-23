ACIDENTE DE TRABALHO

Corinthians é condenado a pagar indenização milionária a jogador que se aposentou aos 23 anos

TRT-2 manteve a maior parte da condenação por lesão sofrida durante partida pelo clube; valor atualizado chega a cerca de R$ 3,5 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:04

Daniel Marcos Crédito: Divulgação I Ag.Corinthians

O Corinthians terá de pagar cerca de R$ 3,5 milhões a Daniel Marcos, ex-lateral do clube que precisou encerrar a carreira profissional aos 23 anos. A condenação foi mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), após recurso apresentado pelo clube contra a decisão de primeira instância.

A maior parte da sentença foi mantida pelos desembargadores da 14ª Turma do TRT-2. A única mudança obtida pelo Corinthians foi a retirada da indenização referente ao seguro obrigatório de acidente de trabalho, já que o clube comprovou ter contratado a cobertura para o jogador. O item representava cerca de R$ 204 mil.

Apesar da redução, a incidência de juros fez com que o valor atualizado da condenação chegasse novamente à casa dos R$ 3,5 milhões. Na decisão original, em maio, a quantia havia sido estimada em aproximadamente R$ 3 milhões.

O principal valor da condenação corresponde aos danos materiais. Daniel Marcos deverá receber R$ 2.286.764,40 em parcela única, além de R$ 200 mil por danos morais. Os valores ainda estão sujeitos à correção monetária.

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A Justiça considerou como acidente de trabalho a lesão sofrida pelo ex-jogador em dezembro de 2020, durante uma partida do Corinthians contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Na ocasião, Daniel sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito.

Duas semanas depois do problema, o lateral passou por cirurgia. Como tinha direito à estabilidade decorrente do acidente de trabalho, assinou um novo contrato com o Corinthians, válido até dezembro de 2024, com salário de R$ 17 mil.

A recuperação, porém, foi marcada por novas dificuldades. Em 2022, Daniel Marcos foi emprestado ao Cianorte, do Paraná, mas voltou a machucar o mesmo joelho e precisou passar por uma segunda cirurgia, também sob responsabilidade do Corinthians.

No processo, a defesa do jogador relatou as dificuldades enfrentadas durante a recuperação. Segundo o advogado Filipe Rino, o período de reabilitação foi marcado por dores e limitações que provocavam retrocessos sempre que o atleta tentava avançar para uma nova etapa.

Em maio de 2023, Daniel foi novamente emprestado, desta vez ao Ferroviário. Porém, apenas 30 dias depois, o clube devolveu o lateral ao Corinthians por entender que ele não tinha condições físicas para atuar. Em junho daquele ano, o jogador foi submetido a uma terceira cirurgia.

A relação contratual com o Corinthians chegou ao fim em março de 2024, quando o clube rescindiu o vínculo e pagou R$ 131 mil em verbas rescisórias. Depois disso, Daniel Marcos acertou com o Resende, do Rio de Janeiro, mas também não conseguiu entrar em campo. No início deste ano, aos 23 anos, o ex-lateral anunciou sua aposentadoria do futebol profissional.