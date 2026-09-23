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Corinthians é condenado a pagar indenização milionária a jogador que se aposentou aos 23 anos

TRT-2 manteve a maior parte da condenação por lesão sofrida durante partida pelo clube; valor atualizado chega a cerca de R$ 3,5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:04

.Daniel M
Daniel Marcos  Crédito: Divulgação I Ag.Corinthians

O Corinthians terá de pagar cerca de R$ 3,5 milhões a Daniel Marcos, ex-lateral do clube que precisou encerrar a carreira profissional aos 23 anos. A condenação foi mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), após recurso apresentado pelo clube contra a decisão de primeira instância.

A maior parte da sentença foi mantida pelos desembargadores da 14ª Turma do TRT-2. A única mudança obtida pelo Corinthians foi a retirada da indenização referente ao seguro obrigatório de acidente de trabalho, já que o clube comprovou ter contratado a cobertura para o jogador. O item representava cerca de R$ 204 mil.

Apesar da redução, a incidência de juros fez com que o valor atualizado da condenação chegasse novamente à casa dos R$ 3,5 milhões. Na decisão original, em maio, a quantia havia sido estimada em aproximadamente R$ 3 milhões.

O principal valor da condenação corresponde aos danos materiais. Daniel Marcos deverá receber R$ 2.286.764,40 em parcela única, além de R$ 200 mil por danos morais. Os valores ainda estão sujeitos à correção monetária.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

A Justiça considerou como acidente de trabalho a lesão sofrida pelo ex-jogador em dezembro de 2020, durante uma partida do Corinthians contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Na ocasião, Daniel sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito.

Duas semanas depois do problema, o lateral passou por cirurgia. Como tinha direito à estabilidade decorrente do acidente de trabalho, assinou um novo contrato com o Corinthians, válido até dezembro de 2024, com salário de R$ 17 mil.

A recuperação, porém, foi marcada por novas dificuldades. Em 2022, Daniel Marcos foi emprestado ao Cianorte, do Paraná, mas voltou a machucar o mesmo joelho e precisou passar por uma segunda cirurgia, também sob responsabilidade do Corinthians.

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No processo, a defesa do jogador relatou as dificuldades enfrentadas durante a recuperação. Segundo o advogado Filipe Rino, o período de reabilitação foi marcado por dores e limitações que provocavam retrocessos sempre que o atleta tentava avançar para uma nova etapa.

Em maio de 2023, Daniel foi novamente emprestado, desta vez ao Ferroviário. Porém, apenas 30 dias depois, o clube devolveu o lateral ao Corinthians por entender que ele não tinha condições físicas para atuar. Em junho daquele ano, o jogador foi submetido a uma terceira cirurgia.

A relação contratual com o Corinthians chegou ao fim em março de 2024, quando o clube rescindiu o vínculo e pagou R$ 131 mil em verbas rescisórias. Depois disso, Daniel Marcos acertou com o Resende, do Rio de Janeiro, mas também não conseguiu entrar em campo. No início deste ano, aos 23 anos, o ex-lateral anunciou sua aposentadoria do futebol profissional.

Na decisão em segunda instância, o desembargador relator Homero Batista Mateus da Silva rejeitou o argumento de que a lesão poderia ser considerada uma ocorrência comum do cotidiano. Segundo o magistrado, o problema aconteceu durante uma partida disputada pelo Corinthians, circunstância que caracteriza o acidente como relacionado ao trabalho. O entendimento foi aprovado por unanimidade pela 14ª Turma do TRT-2.

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Corinthians

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