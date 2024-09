FUTEBOL FEMININO

Corinthians faz três gols em 10 minutos e vira sobre Palmeiras na semi do Brasileiro feminino

Time alvinegro abriu vantagem na busca por uma vaga na final

Estadão

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 17:33

Corinthians fez 3x1 no Palmeiras pela semifinal do Brasileiro feminino Crédito: Divulgação/CBF

No aniversário de 114 anos do Corinthians, quem ganhou o presente foi a torcida alvinegra, que viu a equipe feminina derrotar o arquirrival Palmeiras, de virada, por 3x1, na manhã deste domingo, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro.

Os gols da vitória corintiana foram marcados nos minutos finais da partida, com Vic Albuquerque, Carol Nogueira e Duda Sampaio, deixando as atuais tetracampeãs com boa vantagem para o duelo de volta, no próximo domingo, às 16h, no Canindé.

As corintianas iniciaram a partida pressionando no campo ofensivo e, com mais volume de jogo, criaram boas oportunidades para vazar a meta da goleira Natascha, sem sucesso.

Aos poucos, as palmeirenses equilibraram as ações e ofereceram mais perigo, com Brena e Amanda Gutierres. Aos 34 minutos, a goleira Nicole cometeu pênalti em Juliete, e a artilheira Amanda Gutierres cobrou alto, no canto direito, para anotar seu 15º gol neste Nacional.

No final do primeiro tempo, Gabi Portilho recebeu o passe na área e finalizou rasteiro, mas Natascha evitou o empate.

No segundo tempo, o Palmeiras continuou melhor. Amanda Gutierres quase ampliou a vantagem em um tiro cruzado defendido por Nicole Desorganizado taticamente, o time alvinegro tinha dificuldades em chegar à meta do rival, que, por sua vez, parecia ter perdido seu ímpeto ofensivo.

Na reta final da partida, porém, o Corinthians partiu com tudo para cima, especialmente com Vic Albuquerque e Millene. Após muita pressão, aos 38 minutos, Duda cruzou na área, Millene desviou e Vic Albuquerque, de cabeça, empatou o jogo.

O gol deu confiança ao conjunto alvinegro, que virou a partida aos 46 minutos. Carol Nogueira aproveitou o rebote na área e bateu no canto direito. Antes do apito final, aos 48, Eudimila carimbou a trave de Natascha e, no minuto seguinte, Duda Sampaio aproveitou cruzamento de Paulinha para fechar o placar em 3 a 1

As palestrinas agora terão uma semana para se preparar para o jogo de volta e tentar evitar a oitava eliminação seguida em mata-matas para o arquirrival desde que reativou a modalidade, em 2019.