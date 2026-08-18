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Corinthians fecha renovação de Memphis Depay após jogador aceitar redução milionária de salário

Atacante voltou a negociar com o clube após presidente Osmar Stabile anunciar o fim das tratativas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:20

Memphis Depay
Memphis Depay Crédito: Reprodução

O Corinthians chegou a um acordo para manter Memphis Depay no elenco até 2028. O presidente Osmar Stabile confirmou, na noite desta segunda-feira, a renovação do contrato do atacante holandês, que deve assinar o novo vínculo nas próximas horas e retornar aos treinamentos no CT Joaquim Grava. As informações são do ge São Paulo.

A permanência do jogador de 32 anos avançou depois de uma mudança importante nas condições financeiras do acordo. Memphis aceitou reduzir de forma considerável os valores inicialmente previstos, em uma negociação que envolveu os departamentos jurídico, administrativo e financeiro do clube. Segundo Stabile, a redução foi suficiente para tornar o novo contrato viável para o Corinthians.

Memphis Depay

Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
Memphis Depay posa com a camisa do Corinthians por Divulgação
Memphis Depay durante entrevista coletiva no Corinthians por José Manoel Idalgo/Corinthians
Memphis Depay em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Memphis Depay pela Holanda por Divulgação I Fifa
Memphis Depay por Shutterstock
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Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

"Ele baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato", explicou Stabile.

A renovação recebeu o aval do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians em reunião realizada nesta segunda-feira. Apesar da aprovação do órgão, a decisão final cabia a Stabile, que havia interrompido as negociações anteriormente e voltou atrás para tentar chegar a um novo acordo com o atacante.

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Tags:

Memphis Depay Salário Renovação

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