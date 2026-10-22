MUNDIAL INÉDITO

Corinthians garante vaga em Mundial que a Fifa nunca realizou e terá Barcelona e Arsenal como rivais

Primeira Copa do Mundo de Clubes Feminina será disputada nos Estados Unidos, em janeiro de 2028, e pode servir de teste para o Mundial de seleções de 2031

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:41

Taça da Copa do Mundo de Clubes feminino Crédito: Divulgação/FIFA

O Corinthians vai participar de um capítulo inédito do futebol feminino. Vice-campeão da Copa das Campeãs, o clube paulista é o primeiro brasileiro garantido na Copa do Mundo de Clubes Feminina da Fifa, cuja edição inaugural será disputada nos Estados Unidos entre 5 e 30 de janeiro de 2028.

A entidade divulgou a sede e os sete primeiros classificados. Além do Timão, já estão confirmados gigantes europeus e representantes de quatro continentes.

Quem já está garantido

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

Club América (México)

Corinthians (Brasil)

Gotham FC (Estados Unidos)

Naegohyang Women’s FC (Coreia do Norte)

Wuhan Jiangda (China)

Ao todo, o torneio terá 19 participantes, e as 12 vagas restantes ainda serão definidas. Para a diretora de futebol feminino da Fifa, Sarai Bareman, os clubes terão a chance de ampliar suas torcidas e contar suas histórias para o público global. Segundo ela, as equipes conquistaram a vaga “por mérito”.

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Como as vagas serão distribuídas

A Europa terá a maior fatia, com seis representantes. Asiáticos (AFC), africanos (CAF), sul-americanos (Conmebol) e a Concacaf terão três clubes cada, enquanto a Oceania terá apenas um.v

Os critérios foram aprovados pelo Conselho da Fifa em março de 2025, após consulta às federações, e priorizam o desempenho esportivo, com foco nos campeões continentais das temporadas de 2024 a 2027.

As regras variam conforme a confederação. Na Uefa, a vaga é garantida às campeãs da Champions League Feminina, e as demais são definidas por ranking. Nas outras confederações, que têm menos de quatro vagas cada, a classificação sairá de um ranking entre os campeões continentais.

Não haverá limite de clubes por país, o que abre espaço para mais de um brasileiro, por exemplo. Para esta primeira edição, a Fifa vai usar as metodologias de ranking já existentes na Uefa e na Concacaf e pretende trabalhar com as confederações em um modelo baseado no mérito esportivo. O sistema de acesso será revisado a partir de 2028.

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