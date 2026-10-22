Corinthians garante vaga em Mundial que a Fifa nunca realizou e terá Barcelona e Arsenal como rivais

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:41
O Corinthians vai participar de um capítulo inédito do futebol feminino. Vice-campeão da Copa das Campeãs, o clube paulista é o primeiro brasileiro garantido na Copa do Mundo de Clubes Feminina da Fifa, cuja edição inaugural será disputada nos Estados Unidos entre 5 e 30 de janeiro de 2028.
A entidade divulgou a sede e os sete primeiros classificados. Além do Timão, já estão confirmados gigantes europeus e representantes de quatro continentes.
Ao todo, o torneio terá 19 participantes, e as 12 vagas restantes ainda serão definidas. Para a diretora de futebol feminino da Fifa, Sarai Bareman, os clubes terão a chance de ampliar suas torcidas e contar suas histórias para o público global. Segundo ela, as equipes conquistaram a vaga “por mérito”.
Ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B
A Europa terá a maior fatia, com seis representantes. Asiáticos (AFC), africanos (CAF), sul-americanos (Conmebol) e a Concacaf terão três clubes cada, enquanto a Oceania terá apenas um.v
Os critérios foram aprovados pelo Conselho da Fifa em março de 2025, após consulta às federações, e priorizam o desempenho esportivo, com foco nos campeões continentais das temporadas de 2024 a 2027.
As regras variam conforme a confederação. Na Uefa, a vaga é garantida às campeãs da Champions League Feminina, e as demais são definidas por ranking. Nas outras confederações, que têm menos de quatro vagas cada, a classificação sairá de um ranking entre os campeões continentais.
Não haverá limite de clubes por país, o que abre espaço para mais de um brasileiro, por exemplo. Para esta primeira edição, a Fifa vai usar as metodologias de ranking já existentes na Uefa e na Concacaf e pretende trabalhar com as confederações em um modelo baseado no mérito esportivo. O sistema de acesso será revisado a partir de 2028.
A escolha dos Estados Unidos vai além do torneio de clubes. A competição deve servir de teste para a Copa do Mundo Feminina de 2031, que será dividida entre Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, com a escolha prevista para ser formalizada no congresso da Fifa nesta sexta-feira (23). A ideia é avaliar estádios, preços de ingressos e a procura do público. Los Angeles e San Diego aparecem como as cidades mais cotadas para receber os jogos, segundo o jornal britânico The Guardian.