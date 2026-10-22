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Corinthians garante vaga em Mundial que a Fifa nunca realizou e terá Barcelona e Arsenal como rivais

Primeira Copa do Mundo de Clubes Feminina será disputada nos Estados Unidos, em janeiro de 2028, e pode servir de teste para o Mundial de seleções de 2031

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:41

Taça do Mundial de Clubes feminino
Taça da Copa do Mundo de Clubes feminino Crédito: Divulgação/FIFA

O Corinthians vai participar de um capítulo inédito do futebol feminino. Vice-campeão da Copa das Campeãs, o clube paulista é o primeiro brasileiro garantido na Copa do Mundo de Clubes Feminina da Fifa, cuja edição inaugural será disputada nos Estados Unidos entre 5 e 30 de janeiro de 2028.

A entidade divulgou a sede e os sete primeiros classificados. Além do Timão, já estão confirmados gigantes europeus e representantes de quatro continentes.

Quem já está garantido

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Club América (México)
  • Corinthians (Brasil)
  • Gotham FC (Estados Unidos)
  • Naegohyang Women’s FC (Coreia do Norte)
  • Wuhan Jiangda (China)

Ao todo, o torneio terá 19 participantes, e as 12 vagas restantes ainda serão definidas. Para a diretora de futebol feminino da Fifa, Sarai Bareman, os clubes terão a chance de ampliar suas torcidas e contar suas histórias para o público global. Segundo ela, as equipes conquistaram a vaga “por mérito”.

Ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B

Atlético-MG (Série A) – R$ 2,21 bilhões por Reprodução
Corinthians (A) – R$ 2,08 bilhões por Reprodução
Botafogo (A) – R$ 1,78 bilhão por Reprodução
Cruzeiro (A) – R$ 1,28 bilhão por Reprodução
Palmeiras (A) – R$ 1,13 bilhão por Reprodução
Internacional (A) – R$ 1,05 bilhão por Reprodução
Fluminense (A) – R$ 1,04 bilhão por Reprodução
Santos (A) – R$ 999 milhões por Reprodução
Vasco (A) – R$ 963 milhões por Reprodução
Flamengo (A) – R$ 950 milhões por Reprodução
São Paulo (A) – R$ 917 milhões por Reprodução
Grêmio (A) – R$ 811 milhões por Reprodução
RB Bragantino (A) – R$ 727 milhões por Reprodução
Athletico-PR (A) – R$ 374 milhões por Reprodução
Bahia (A) – R$ 357 milhões por Reprodução
Sport (B) – R$ 324 milhões por Reprodução
Náutico (B) – R$ 291 milhões por Reprodução
Vitória (A) – R$ 288 milhões por Reprodução
Fortaleza (B) – R$ 276 milhões por Reprodução
Avaí (B) – R$ 266 milhões por Reprodução
Ponte Preta (B) – R$ 235 milhões por Reprodução
Ceará (B) – R$ 217 milhões por Reprodução
América-MG (B) – R$ 182 milhões por Reprodução
Chapecoense (A) – R$ 171 milhõ por Reprodução
Novorizontino (B) – R$ 167 milhões por Reprodução
Vila Nova (B) – R$ 155,4 milhões por Reprodução
Coritiba (A) – R$ 154,6 milhões por Reprodução
Goiás (B) – R$ 114 milhões por Reprodução
Botafogo-SP (B) – R$ 89 milhões por Reprodução
São Bernardo (B) – R$ 77 milhões por Reprodução
Athletic (B) – R$ 72 milhões por Reprodução
Londrina (B) – R$ 44 milhões por Reprodução
Atlético-GO (B) – R$ 42 milhões por Reprodução
Cuiabá (B) – R$ 40 milhões por Reprodução
Remo (A) – R$ 37 milhões por Reprodução
Criciúma (B) – R$ 30 milhões por Reprodução
Juventude (B) – R$ 22 milhões por Reprodução
Mirassol (A) – R$ 7,4 milhões por Reprodução
Operário-PR (B) – R$ 4,2 milhões por Reprodução
CRB (B) – R$ 900 mil por Reprodução
1 de 40
Atlético-MG (Série A) – R$ 2,21 bilhões por Reprodução

Como as vagas serão distribuídas

A Europa terá a maior fatia, com seis representantes. Asiáticos (AFC), africanos (CAF), sul-americanos (Conmebol) e a Concacaf terão três clubes cada, enquanto a Oceania terá apenas um.v

Os critérios foram aprovados pelo Conselho da Fifa em março de 2025, após consulta às federações, e priorizam o desempenho esportivo, com foco nos campeões continentais das temporadas de 2024 a 2027.

As regras variam conforme a confederação. Na Uefa, a vaga é garantida às campeãs da Champions League Feminina, e as demais são definidas por ranking. Nas outras confederações, que têm menos de quatro vagas cada, a classificação sairá de um ranking entre os campeões continentais.

Não haverá limite de clubes por país, o que abre espaço para mais de um brasileiro, por exemplo. Para esta primeira edição, a Fifa vai usar as metodologias de ranking já existentes na Uefa e na Concacaf e pretende trabalhar com as confederações em um modelo baseado no mérito esportivo. O sistema de acesso será revisado a partir de 2028.

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Ensaio para a Copa de 2031

A escolha dos Estados Unidos vai além do torneio de clubes. A competição deve servir de teste para a Copa do Mundo Feminina de 2031, que será dividida entre Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, com a escolha prevista para ser formalizada no congresso da Fifa nesta sexta-feira (23). A ideia é avaliar estádios, preços de ingressos e a procura do público. Los Angeles e San Diego aparecem como as cidades mais cotadas para receber os jogos, segundo o jornal britânico The Guardian.

Tags:

Futebol Feminino

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