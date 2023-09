Corinthians impõe a terceira derrota seguida do Botafogo no Brasileirão

Com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians demorou, mas conseguiu se encontrar em campo e, graças ao zagueiro Gil, venceu o Botafogo por 1x0, nesta sexta-feira (22), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão.



A partida, que registrou a estreia do terceiro uniforme corintiano, na cor amarela, também ficou marcada por uma frase de Marçal, jogador botafoguense, que, ao ser expulso, apontou “roubo” contra sua equipe.