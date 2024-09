AJUDA DA TORCIDA

Corinthians projeta 'vaquinha' para pagar mais de R$ 700 milhões de dívida da Neo Química Arena

Clube alvinegro tem dívida bruta total na casa dos R$ 2,1 bilhões.

Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 13:49

Corinthians tem dívida de R$ 700 milhões com a Caixa por conta da Neo Química Arena Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na data em que completou 114 anos de história, o Corinthians se aproximou de um passo importante na tentativa de pagar os mais de R$ 710 milhões da dívida de seu estádio, a Neo Química Arena. No domingo, o clube confirmou ao Estadão que seguiu adiante no projeto de fazer uma "vaquinha" para sanar o valor pendente do estádio.

Agora, o clube irá seguir no processo com a Caixa Econômica Federal para tocar adiante o projeto de quitação, para que então o banco possa providenciar a conta PIX que será utilizada durante a campanha do clube junto de sua torcida.

Principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel irá iniciar nesta segunda-feira a construção da plataforma de doação. Nesta conta, a torcida poderá depositar o valor para quitar a dívida do estádio, que subiu em quase R$ 150 milhões nos últimos quatro anos, indo de R$ 566 milhões em 2020 para R$ 710 milhões até o meio de 2024. A dívida bruta total do clube até junho deste ano passava da casa dos R$ 2,1 bilhões.