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Corinthians x Bahia: veja onde assistir ao vivo ao jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino

A partida acontece nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:44

Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino Crédito: Letícia Martins/ECB

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Após vencer por 1x0 na Arena Fonte Nova, o time paulista entra em campo com a vantagem do empate, enquanto as Mulheres de Aço precisam reverter o resultado para alcançar uma inédita final na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo

A partida entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (televisão fechada), TV Brasil (televisão aberta) e NSports (Youtube).

Veja como foi Bahia x Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão feminino

Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
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Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
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Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia

Corinthians tenta confirmar vantagem e chegar à décima final

O Corinthians chega para a decisão da semifinal embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas nos playoffs do Brasileirão Feminino. Depois de superar o Cruzeiro duas vezes nas quartas de final, a equipe venceu o Bahia por 1x0 no jogo de ida, disputado na Arena Fonte Nova, com um gol de Jhonson.

Com o resultado, as Brabas precisam apenas de um empate em Itaquera para garantir a classificação. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

A equipe paulista também busca manter uma marca expressiva na competição. Esta é a décima semifinal consecutiva do Corinthians no Brasileirão Feminino, e o time tenta chegar à decisão pela décima vez. As Brabas também estão em busca do oitavo título brasileiro, o sétimo seguido.

Bahia busca virada para fazer história no Brasileirão Feminino

O Bahia chega à Neo Química Arena precisando vencer para continuar vivo na disputa pelo título. Como perdeu por 1x0 em Salvador, a equipe precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Caso vença por apenas um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

A presença nas semifinais, no entanto, já representa a melhor campanha da história do Bahia no Brasileirão Feminino. O time terminou a primeira fase na sexta posição, com 29 pontos, após oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 17 partidas. Foram 30 gols marcados e 21 sofridos.

Nas quartas de final, as Mulheres de Aço eliminaram o Palmeiras após dois empates por 1x1 e vitória nos pênaltis. Agora, porém, a equipe precisa voltar a vencer depois de não conquistar nenhum triunfo nas últimas cinco partidas na competição, contando também com dois empates nas últimas duas rodadas da primeira fase. 

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Retrospecto do confronto

Além da vantagem no confronto, o Corinthians também possui amplo retrospecto diante do Bahia. Em sete partidas entre as equipes pelo Brasileirão Feminino, são seis vitórias corintianas e um empate. No ano passado, os times se enfrentaram nas quartas de final, com o Corinthians avançando após duas vitórias. Já na primeira fase de 2026, houve empate.

Prováveis escalações:

Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila e Dan Nunes; Raquel, Taty Sena e Ángela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.

Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Belén Aquino e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

Ficha do Jogo

  • Jogo:Corinthians x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Feminino 2026
  • Fase: Semifinal - jogo de volta
  • Data: segunda-feira, 21 de setembro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Onde assistir:  SporTV, TV Brasil e NSports

Arbitragem

  • Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
  • Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Tags:

Bahia Corinthians Futebol Feminino

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