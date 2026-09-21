BRASILEIRÃO FEMININO

Corinthians x Bahia: veja onde assistir ao vivo ao jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino

A partida acontece nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:44

Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino Crédito: Letícia Martins/ECB

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Após vencer por 1x0 na Arena Fonte Nova, o time paulista entra em campo com a vantagem do empate, enquanto as Mulheres de Aço precisam reverter o resultado para alcançar uma inédita final na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo

A partida entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (televisão fechada), TV Brasil (televisão aberta) e NSports (Youtube).

Veja como foi Bahia x Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão feminino 1 de 30

Corinthians tenta confirmar vantagem e chegar à décima final

O Corinthians chega para a decisão da semifinal embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas nos playoffs do Brasileirão Feminino. Depois de superar o Cruzeiro duas vezes nas quartas de final, a equipe venceu o Bahia por 1x0 no jogo de ida, disputado na Arena Fonte Nova, com um gol de Jhonson.

Com o resultado, as Brabas precisam apenas de um empate em Itaquera para garantir a classificação. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

A equipe paulista também busca manter uma marca expressiva na competição. Esta é a décima semifinal consecutiva do Corinthians no Brasileirão Feminino, e o time tenta chegar à decisão pela décima vez. As Brabas também estão em busca do oitavo título brasileiro, o sétimo seguido.

Bahia busca virada para fazer história no Brasileirão Feminino

O Bahia chega à Neo Química Arena precisando vencer para continuar vivo na disputa pelo título. Como perdeu por 1x0 em Salvador, a equipe precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Caso vença por apenas um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

A presença nas semifinais, no entanto, já representa a melhor campanha da história do Bahia no Brasileirão Feminino. O time terminou a primeira fase na sexta posição, com 29 pontos, após oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 17 partidas. Foram 30 gols marcados e 21 sofridos.

Nas quartas de final, as Mulheres de Aço eliminaram o Palmeiras após dois empates por 1x1 e vitória nos pênaltis. Agora, porém, a equipe precisa voltar a vencer depois de não conquistar nenhum triunfo nas últimas cinco partidas na competição, contando também com dois empates nas últimas duas rodadas da primeira fase.

Retrospecto do confronto

Além da vantagem no confronto, o Corinthians também possui amplo retrospecto diante do Bahia. Em sete partidas entre as equipes pelo Brasileirão Feminino, são seis vitórias corintianas e um empate. No ano passado, os times se enfrentaram nas quartas de final, com o Corinthians avançando após duas vitórias. Já na primeira fase de 2026, houve empate.

Prováveis escalações:

Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila e Dan Nunes; Raquel, Taty Sena e Ángela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.

Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Belén Aquino e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

Ficha do Jogo

Jogo:Corinthians x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Fase: Semifinal - jogo de volta

Data: segunda-feira, 21 de setembro

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SporTV, TV Brasil e NSports

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