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Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:51

Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Enquanto o time paulista tenta encerrar uma sequência de oito derrotas consecutivas para se afastar da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro baiano busca conquistar sua primeira vitória como visitante na competição para também se afastar do Z-4. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Vitória ao vivo

A partida entre Corinthians e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
São Paulo 2x1 Vitória - 30ª rodada por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Corinthians

O Corinthians chega ao confronto em seu pior momento na temporada. Com oito derrotas consecutivas no Brasileirão, o Timão soma 32 pontos e ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, empatado em pontuação com o Internacional, equipe que abre o Z-4.

Diante do momento ruim, o clube demitiu o técnico Fernando Diniz e contratou Clarence Seedorf como substituto para o comando técnico da equipe. O holandês, no entanto, ainda não teve a documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, a equipe será comandada pelo auxiliar Léo Porto.

Além da ausência do novo treinador, o Timão também conta desfalques importantes para partida. O volante Raniele e o meia Zakaria Labyad, ambos lesionados, são desfalques confirmados. O holandês Memphis Depay cumpre suspensão e também está fora da partida.

Vitória

O Vitória ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, quatro a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Após perder para o São Paulo no Morumbis na rodada passada, o Rubro-Negro chegou à marca de 10 derrotas e cinco empates como visitante nesta Série A, e agora tenta conquistar seu primeiro triunfo fora de casa e dar um passo importante rumo à permanência.

Para o duelo, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Cacá, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O seu provável substituto será o argentino Miguel Brítez. Nomes como Fabiano, Nathan Mendes, Ramon, Edu, Camutanga e Dudu, todos lesionados, seguem sendo desfalques.

O único reforço que o time tem para a partida é o retorno do argentino Diego Tarzia, que cumpriu suspensão na rodada e volta a ficar à disposição. A expectativa é que ele volte direto ao time titular, no lugar de Lucas Silva, que foi titular na ausência do argentino contra o São Paulo.

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Prováveis escalações de Corinthians x Vitória

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, André Carrillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Técnico: Léo Porto (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez, Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Corinthians x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 31ª rodada
  • Data: Segunda-feira, 19 de outubro de 2026
  • Horário: 20h 
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Maira Mastella (RS-FIFA)
  • Quarto árbitro: Débora Cecília Cruz Correia (PE)
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC-FIFA)

Tags:

Vitória Brasileirão Corinthians

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