BRASILEIRÃO

Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:51

Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Enquanto o time paulista tenta encerrar uma sequência de oito derrotas consecutivas para se afastar da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro baiano busca conquistar sua primeira vitória como visitante na competição para também se afastar do Z-4. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Vitória ao vivo

A partida entre Corinthians e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 30

Corinthians

O Corinthians chega ao confronto em seu pior momento na temporada. Com oito derrotas consecutivas no Brasileirão, o Timão soma 32 pontos e ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, empatado em pontuação com o Internacional, equipe que abre o Z-4.

Diante do momento ruim, o clube demitiu o técnico Fernando Diniz e contratou Clarence Seedorf como substituto para o comando técnico da equipe. O holandês, no entanto, ainda não teve a documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, a equipe será comandada pelo auxiliar Léo Porto.

Além da ausência do novo treinador, o Timão também conta desfalques importantes para partida. O volante Raniele e o meia Zakaria Labyad, ambos lesionados, são desfalques confirmados. O holandês Memphis Depay cumpre suspensão e também está fora da partida.

Vitória

O Vitória ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, quatro a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Após perder para o São Paulo no Morumbis na rodada passada, o Rubro-Negro chegou à marca de 10 derrotas e cinco empates como visitante nesta Série A, e agora tenta conquistar seu primeiro triunfo fora de casa e dar um passo importante rumo à permanência.

Para o duelo, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Cacá, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O seu provável substituto será o argentino Miguel Brítez. Nomes como Fabiano, Nathan Mendes, Ramon, Edu, Camutanga e Dudu, todos lesionados, seguem sendo desfalques.

O único reforço que o time tem para a partida é o retorno do argentino Diego Tarzia, que cumpriu suspensão na rodada e volta a ficar à disposição. A expectativa é que ele volte direto ao time titular, no lugar de Lucas Silva, que foi titular na ausência do argentino contra o São Paulo.

Prováveis escalações de Corinthians x Vitória

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, André Carrillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Técnico: Léo Porto (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez, Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

Jogo: Corinthians x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 31ª rodada

Data: Segunda-feira, 19 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem