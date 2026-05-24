BRASILEIRÃO

Coritiba x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:00

Coritiba 2x4 Bahia - 23ª rodada Série A 2023 Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Coritiba e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela e que chegam em momentos distintos. Enquanto o Coxa tenta embalar após voltar a vencer na competição, o Esquadrão busca encerrar a sequência de sete partidas sem triunfos na temporada e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni.

Onde assistir Coritiba x Bahia ao vivo

A partida entre Coritiba e Bahia terá transmissão ao vivo por Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 15

Coritiba

O Coritiba chega motivado após quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer ao bater o Santos por 3xBahia0, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. O resultado colocou o Coxa na 8ª colocação, com 24 pontos, um acima do Bahia.

Apesar da recuperação recente, o time comandado por Fernando Seabra segue convivendo com problemas no departamento médico. Estão fora da partida o goleiro Pedro Morisco, o zagueiro Maicon, o lateral Tinga e os atacantes Rodrigo Rodrigues e Keno.

Além disso, o desempenho em casa preocupa. O Coritiba tem uma das piores campanhas como mandante da Série A, com apenas nove pontos conquistados em sete partidas no Couto Pereira.

Bahia

O Bahia atravessa seu pior momento na temporada. Sem vencer desde o dia 11 de abril, quando bateu o Mirassol fora de casa, o Tricolor acumula sete partidas sem triunfos, sequência que inclui a eliminação para o Remo na Copa do Brasil.

Na última rodada, o Esquadrão empatou em 1x1 com o Grêmio, na Arena Fonte Nova, resultado que aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Rogério Ceni.

Para o duelo em Curitiba, o Bahia terá desfalques importantes. Erick e Rodrigo Nestor cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio. Já o lateral Luciano Juba, artilheiro da equipe na temporada, sofreu lesão na coxa esquerda e só deve retornar após a Copa do Mundo.

Prováveis escalações de Coritiba x Bahia

Coritiba: Pedro Rangel; Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos e Sebastian Gómez; Ronier, Josué e Breno López; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Coritiba x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 17ª rodada

Data: Segunda-feira, 25 de maio de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem