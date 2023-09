Coritiba x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O técnico Rogério Ceni fará seu primeiro jogo à frente do Bahia nesta quinta-feira (14), em um duelo direto contra o rebaixamento. Sob o comando do estreante, o time visitará o Coritiba no estádio Couto Pereira. O rival é o lanterna da Série A, com 14 pontos. Já o tricolor, com 22, é o primeiro fora da zona. Para a partida, o Esquadrão não terá o zagueiro Vitor Hugo, suspenso. Pelo Coxa, o atacante argelino Islam Slimani deve fazer sua estreia. Confira informações sobre a partida.