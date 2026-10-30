BRASILEIRÃO

Coritiba x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no Couto Pereira

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:03

Vitória x Coritiba Crédito: Victor Ferreira/ECV

Coritiba e Vitória se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separadas por apenas um ponto na tabela, as equipes fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Os dois lados chegam pressionados por uma sequência recente pouco convincente: o Coxa joga pela primeira vez sem o técnico Fernando Seabra, demitido após sete rodadas sem vencer, enquanto o Leão tenta, enfim, conquistar sua primeira vitória fora de casa nesta Série A.

Onde assistir a Coritiba x Vitória ao vivo

A partida entre Coritiba e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 32

Coritiba

Apesar de estar à frente do Vitória na tabela, o Coritiba vive o pior momento da temporada. O Coxa conquistou apenas dois dos últimos 21 pontos disputados, com dois empates e cinco derrotas. A mais recente foi para o Grêmio, por 1x0, com gol sofrido nos acréscimos, depois de a equipe desperdiçar boas chances ao longo do jogo. O ataque também preocupa: o único gol do time nas últimas cinco rodadas saiu contra, marcado por Marçal, do Botafogo, no empate pela 30ª rodada.

A sequência negativa custou o emprego de Fernando Seabra. Enquanto a diretoria procura um novo treinador, a comissão técnica permanente, formada por Guilherme Bossle e Reginaldo Nascimento, assume o comando. Com 39 pontos, o Coritiba ocupa a 12ª colocação, cinco acima do Z-4.

Jogar em casa também não tem ajudado. Em 16 jogos como mandante, o Coxa soma cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas, a quarta pior campanha em casa da competição. O histórico do confronto em Curitiba, no entanto, favorece os paranaenses: em 22 jogos com mando alviverde, foram 13 vitórias do Coritiba, sete empates e apenas dois triunfos do Vitória.

Para a partida, o volante Thiago Santos volta depois de cumprir suspensão e amplia as opções no meio-campo. O único desfalque é o atacante Lucas Ronier, que passou por cirurgia no joelho e só volta em 2027.

Vitória

O Vitória chega a Curitiba depois de dois empates seguidos por 1x1, contra Corinthians e Athletico-PR. Com 38 pontos, o Rubro-Negro é o 14º colocado, quatro acima do Z-4 e apenas um atrás do Botafogo, 11º colocado e último time na zona de classificação para a Sul-Americana de 2027. Uma vitória pode levar o Leão justamente à 11ª posição, a depender do resultado do Botafogo na rodada.



O grande obstáculo da equipe de Jair Ventura, porém, é o desempenho fora de casa. O Vitória é o único time da Série A que ainda não venceu como visitante: são seis empates e dez derrotas em 16 jogos longe do Barradão.

O retrospecto recente, por outro lado, dá esperança à torcida. Uma das duas vitórias do Leão no Couto Pereira foi justamente no último jogo entre as equipes no estádio pela Série A: 1x0, pela 22ª rodada do Brasileirão de 2017, com gol do zagueiro Kanu, hoje no Bahia. No primeiro turno deste ano, o Rubro-Negro goleou o Coritiba por 4x1, no Barradão, com gols de Renê, Zé Vitor, Tarzia e Erick.

Para repetir o resultado, Jair Ventura terá retornos importantes. O zagueiro Cacá, que desfalcou o time nas duas últimas rodadas, primeiro por suspensão e depois por um incômodo na lombar, está de volta. O artilheiro Renê também retorna, depois de cumprir suspensão contra o Athletico. Outra boa notícia é Gabriel Baralhas: fora dos últimos 13 jogos por uma lesão muscular na coxa, o volante viajou com o grupo para Curitiba.

Em compensação, a defesa terá várias ausências. O lateral Mateus Silva se lesionou no último jogo e está fora. Luan Cândido e Marinho cumprem suspensão, e Jamerson, emprestado pelo Coritiba, não pode enfrentar o clube dono do seu contrato. Dudu, Nathan Mendes, Ramon e Fabiano seguem em recuperação. Com tantos desfalques, o zagueiro Darlan, contratado no segundo semestre, pode fazer sua estreia. O jovem Wanderson, formado na base do clube, deve ganhar oportunidade na lateral esquerda.

Prováveis escalações de Coritiba x Vitória

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca, Joaquín Lavega e Josué; Pedro Rocha e Paulo Roberto. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan (Walace ou Zé Vitor) e Wanderson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do jogo

Jogo: Coritiba x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 33ª

Data: sábado, 31 de outubro de 2026

Horário: 16h

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Onde assistir: Premiere

Arbitragem