Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coritiba x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no Couto Pereira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:03

Vitória x Coritiba
Vitória x Coritiba Crédito: Victor Ferreira/ECV

Coritiba e Vitória se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separadas por apenas um ponto na tabela, as equipes fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Os dois lados chegam pressionados por uma sequência recente pouco convincente: o Coxa joga pela primeira vez sem o técnico Fernando Seabra, demitido após sete rodadas sem vencer, enquanto o Leão tenta, enfim, conquistar sua primeira vitória fora de casa nesta Série A.

Onde assistir a Coritiba x Vitória ao vivo

A partida entre Coritiba e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
São Paulo 2x1 Vitória - 30ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Corinthians 1x1 Vitória - 31ª rodada  por MARCO MIATELO/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 1x1 Athletico-PR - 32ª rodada por Victor Ferreira/ECV
1 de 32
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Coritiba

Apesar de estar à frente do Vitória na tabela, o Coritiba vive o pior momento da temporada. O Coxa conquistou apenas dois dos últimos 21 pontos disputados, com dois empates e cinco derrotas. A mais recente foi para o Grêmio, por 1x0, com gol sofrido nos acréscimos, depois de a equipe desperdiçar boas chances ao longo do jogo. O ataque também preocupa: o único gol do time nas últimas cinco rodadas saiu contra, marcado por Marçal, do Botafogo, no empate pela 30ª rodada.

A sequência negativa custou o emprego de Fernando Seabra. Enquanto a diretoria procura um novo treinador, a comissão técnica permanente, formada por Guilherme Bossle e Reginaldo Nascimento, assume o comando. Com 39 pontos, o Coritiba ocupa a 12ª colocação, cinco acima do Z-4.

Jogar em casa também não tem ajudado. Em 16 jogos como mandante, o Coxa soma cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas, a quarta pior campanha em casa da competição. O histórico do confronto em Curitiba, no entanto, favorece os paranaenses: em 22 jogos com mando alviverde, foram 13 vitórias do Coritiba, sete empates e apenas dois triunfos do Vitória.

Para a partida, o volante Thiago Santos volta depois de cumprir suspensão e amplia as opções no meio-campo. O único desfalque é o atacante Lucas Ronier, que passou por cirurgia no joelho e só volta em 2027.

Vitória

O Vitória chega a Curitiba depois de dois empates seguidos por 1x1, contra Corinthians e Athletico-PR. Com 38 pontos, o Rubro-Negro é o 14º colocado, quatro acima do Z-4 e apenas um atrás do Botafogo, 11º colocado e último time na zona de classificação para a Sul-Americana de 2027. Uma vitória pode levar o Leão justamente à 11ª posição, a depender do resultado do Botafogo na rodada.

O grande obstáculo da equipe de Jair Ventura, porém, é o desempenho fora de casa. O Vitória é o único time da Série A que ainda não venceu como visitante: são seis empates e dez derrotas em 16 jogos longe do Barradão.

O retrospecto recente, por outro lado, dá esperança à torcida. Uma das duas vitórias do Leão no Couto Pereira foi justamente no último jogo entre as equipes no estádio pela Série A: 1x0, pela 22ª rodada do Brasileirão de 2017, com gol do zagueiro Kanu, hoje no Bahia. No primeiro turno deste ano, o Rubro-Negro goleou o Coritiba por 4x1, no Barradão, com gols de Renê, Zé Vitor, Tarzia e Erick.

Para repetir o resultado, Jair Ventura terá retornos importantes. O zagueiro Cacá, que desfalcou o time nas duas últimas rodadas, primeiro por suspensão e depois por um incômodo na lombar, está de volta. O artilheiro Renê também retorna, depois de cumprir suspensão contra o Athletico. Outra boa notícia é Gabriel Baralhas: fora dos últimos 13 jogos por uma lesão muscular na coxa, o volante viajou com o grupo para Curitiba.

Em compensação, a defesa terá várias ausências. O lateral Mateus Silva se lesionou no último jogo e está fora. Luan Cândido e Marinho cumprem suspensão, e Jamerson, emprestado pelo Coritiba, não pode enfrentar o clube dono do seu contrato. Dudu, Nathan Mendes, Ramon e Fabiano seguem em recuperação. Com tantos desfalques, o zagueiro Darlan, contratado no segundo semestre, pode fazer sua estreia. O jovem Wanderson, formado na base do clube, deve ganhar oportunidade na lateral esquerda.

Leia mais

Imagem - Vitória faz peneira neste sábado (31) em Salvador; veja como participar

Vitória faz peneira neste sábado (31) em Salvador; veja como participar

Imagem - Com defesa desfalcada, Vitória ganha retornos de peso para encarar o Coritiba

Com defesa desfalcada, Vitória ganha retornos de peso para encarar o Coritiba

Imagem - Arena Barradão pode render R$ 100 milhões a mais ao Vitória e ter capacidade ampliada para mais de 50 mil

Arena Barradão pode render R$ 100 milhões a mais ao Vitória e ter capacidade ampliada para mais de 50 mil

Prováveis escalações de Coritiba x Vitória

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca, Joaquín Lavega e Josué; Pedro Rocha e Paulo Roberto. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan (Walace ou Zé Vitor) e Wanderson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do jogo

  • Jogo: Coritiba x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 33ª
  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026
  • Horário: 16h
  • Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
  • Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
  • VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Coritiba

Mais recentes

Imagem - CBF define datas de jogos decisivos de Bahia e Vitória no Brasileirão; veja quando

CBF define datas de jogos decisivos de Bahia e Vitória no Brasileirão; veja quando
Imagem - Jogador baiano é desligado de clube depois de fazer publicação apoiando reeleição de Lula

Jogador baiano é desligado de clube depois de fazer publicação apoiando reeleição de Lula
Imagem - Investigado por suspeita de ligação com o CV, atacante de time da Série A é proibido de sair do país e entrega o passaporte

Investigado por suspeita de ligação com o CV, atacante de time da Série A é proibido de sair do país e entrega o passaporte