CORRIDA

Corre 5 da Olympikus fica R$ 120 mais barato em oferta relâmpago e pode ser parcelado em 12x

Cupom do TikTok Shop reduz o preço do tênis de R$ 599,90 para R$ 479,92; oferta é por tempo limitado

Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:19

Olympikus Corre 5 Crédito: Divulgação

A quinta geração do tênis Corre, da Olympikus, chegou ao mercado em abril deste ano e logo se tornou queridinha dos corredores. A edição mais recente traz mudanças na estrutura do tênis voltadas principalmente para aumentar o amortecimento, o conforto e a durabilidade. Segundo a marca, o desenvolvimento do Corre 5 foi baseado em um processo de escuta ativa e cocriação com a comunidade de corredores brasileiros.

O tênis pode ser encontrado nesta quarta-feira (16) com um desconto de 20% sobre o preço original em uma oferta no TikTok Shop. O preço depende de um cupom oferecido pela própria plataforma a alguns usuários. Uma vez salvo, o cupom fica disponível por até 60 minutos - o tempo é limitado. Assim, é possível comprar o tênis de R$599,90 por R$479,92, com chance de parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16) 1 de 3

Para outros usuários, nesta quarta-feira, o TikTok shop disponibilizava cupons de desconto de R$50 - assim, o tênis pode sair por R$549,90. Os cupons são disponibilizados pelo TikTok e podem variar de acordo com compras anteriores através do marketplace. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível, nem para quais usuários.

O Corre 5 mantém características já conhecidas da linha, como a forma mais larga e o cabedal respirável, mas traz mudanças na entressola e no solado. As duas estruturas foram reformuladas para buscar melhorias em eficiência, resposta e resistência ao uso.

O solado é feito com a tecnologia ULTRAX, que utiliza uma nova composição de borracha e uma estrutura mais resistente. De acordo com a marca, a mudança proporciona maior tração e aumenta a durabilidade do produto ao longo dos quilômetros.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte 1 de 10

Na entressola, o Corre 5 passa a utilizar a tecnologia PY-VA®, que combina EVA e PEBAX. A proposta é manter as características de resposta e retorno de energia da linha, acrescentando mais conforto durante a corrida. A marca afirma que a combinação busca proporcionar uma passada mais macia e reduzir a perda de energia ao longo do movimento.