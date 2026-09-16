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Corre 5 da Olympikus fica R$ 120 mais barato em oferta relâmpago e pode ser parcelado em 12x

Cupom do TikTok Shop reduz o preço do tênis de R$ 599,90 para R$ 479,92; oferta é por tempo limitado

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:19

Olympikus lança Corre 5
Olympikus Corre 5 Crédito: Divulgação

A quinta geração do tênis Corre, da Olympikus, chegou ao mercado em abril deste ano e logo se tornou queridinha dos corredores. A edição mais recente traz mudanças na estrutura do tênis voltadas principalmente para aumentar o amortecimento, o conforto e a durabilidade. Segundo a marca, o desenvolvimento do Corre 5 foi baseado em um processo de escuta ativa e cocriação com a comunidade de corredores brasileiros.

O tênis pode ser encontrado nesta quarta-feira (16) com um desconto de 20% sobre o preço original em uma oferta no TikTok Shop. O preço depende de um cupom oferecido pela própria plataforma a alguns usuários. Uma vez salvo, o cupom fica disponível por até 60 minutos - o tempo é limitado. Assim, é possível comprar o tênis de R$599,90 por R$479,92, com chance de parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16)

Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16) por Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16)
Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16) por Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16)
Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16) por Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16)
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Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16) por Tênis Corre 5 da Olympikus tem oferta para alguns usuários do TikTok shop por período limitado nesta quarta-feira (16)

Para outros usuários, nesta quarta-feira, o TikTok shop disponibilizava cupons de desconto de R$50 - assim, o tênis pode sair por R$549,90. Os cupons são disponibilizados pelo TikTok e podem variar de acordo com compras anteriores através do marketplace. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível, nem para quais usuários.

O Corre 5 mantém características já conhecidas da linha, como a forma mais larga e o cabedal respirável, mas traz mudanças na entressola e no solado. As duas estruturas foram reformuladas para buscar melhorias em eficiência, resposta e resistência ao uso.

O solado é feito com a tecnologia ULTRAX, que utiliza uma nova composição de borracha e uma estrutura mais resistente. De acordo com a marca, a mudança proporciona maior tração e aumenta a durabilidade do produto ao longo dos quilômetros.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Na entressola, o Corre 5 passa a utilizar a tecnologia PY-VA®, que combina EVA e PEBAX. A proposta é manter as características de resposta e retorno de energia da linha, acrescentando mais conforto durante a corrida. A marca afirma que a combinação busca proporcionar uma passada mais macia e reduzir a perda de energia ao longo do movimento.

O Corre 5 foi desenvolvido para diferentes tipos de treinamento, desde rodagens leves até sessões mais intensas, além de provas de diferentes distâncias.

Tags:

Corrida Olympikus Olympikus Lança Corre 5

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