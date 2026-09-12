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Corre Turbo, da Olympikus, fica R$ 50 mais barato no TikTok Shop e pode ser parcelado em 12x sem juros

Tênis voltado para treinos de ritmo e velocidade sai por R$ 648,50 na versão rosa e tem frete grátis

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:32

Olympikus Corre Turbo
Olympikus Corre Turbo Crédito: Divulgação

Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo, da Olympikus, é voltado para corredores que buscam aumentar a intensidade dos exercícios e melhorar a performance. Um dos modelos mais procurados da família Corre, o tênis aparece em uma oferta no TikTok Shop por R$ 648,50, valor 7% abaixo do preço oficial de R$ 699,99.

O desconto está disponível na versão rosa, com parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis. Tanto o desconto quanto o frete grátis são disponibilizados pela própria plataforma. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação

Apesar de não contar com placa de carbono, o modelo aposta em características como leveza, potência e responsividade, proporcionadas pelas tecnologias utilizadas na entressola e na construção do cabedal. A proposta é oferecer suporte para treinos rápidos e para corredores que buscam reduzir o pace e aumentar a eficiência durante a corrida.

O modelo também mantém a proposta de conforto e custo-benefício associada à marca, podendo ser utilizado por quem procura um tênis específico para sessões de ritmo e velocidade.

Tecnologias e características

O tênis reúne diferentes tecnologias voltadas para resistência, amortecimento, conforto e estabilidade durante a corrida. Na gáspea, a tecnologia Oxilite combina a técnica de giro com fios de TPU e TPE. A construção busca proporcionar mais resistência, maciez e flexibilidade ao calçado.

Confira 36 provas de corrida para fazer em setembro

5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução
6 de setembro: Corrida Rústica Serra das Lontras, em Arataca. Largada: Praça de Eventos, Bairro Vila Eglantina, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-rustica-serra-das-lontras por Reprodução
6 de setembro: Ultra da Gratidão, em Alagoinhas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-da-gratidao-2026-86239 por Reprodução
6 de setembro: Corrida da Pena, em Porto Seguro. Largada: Centro Histórico, Igreja Nossa Senhora da Pena, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridadapena por Reprodução
6 de setembro: 2ª Corrida da Transalvador, em Salvador. Largada: no Farol da Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-corrida-solidaria-da-transalvador-34-anos por Reprodução
6 de setembro: Corrida pela vida, em Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-solidaria-pela-vida por Reprodução
12 de setembro: AN Alagoinhas Night Run, em Alagoinhas. Largada: Praça dos Esportes, às 19h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/an-run-2026 por Reprodução
12 de setembro: Corrida e Caminhada Delas, em Itacaré. Largada: Ola Bistro e Café, às 7h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-correr-3-anos-corrida-e-caminhada-delas/3548187 por Reprodução
12 de setembro: Treinão da Primavera, em Camaçari. Largada: no Centro Universitário Famec, às 6h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/treinao-primavera/3525724 por Reprodução
12 de setembro: BTR - Brou Trail Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro. Largada: Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, às 8h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/btr-brou-trail-arraial-d-ajuda/3316757?referrer=www.corridasbr.com.br&referrer=www.corridasbr.com.br por Reprodução
13 de setembro: Sisal Candy Run, em Candeal. Mais informações em: https://platoon.com.br/sisalcandyrun por Reprodução
13 de setembro: Desafio Nativo Run, em Camaçari. Largada: Itacimirim, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-desafio-nativo-run por Reprodução
13 de setembro: 10 milhas da Costa do Cacau, em Ilhéus. Largada:  Rodovia BR-415, Km 22 (Rod. Jorge Amado) Sede da Ceplac, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/dezmilhascostadocacau2026 por Reprodução
13 de setembro: Run Fest, em Lauro de Freitas. Largada: Estacionamento do Total Atacado, no Parque Shopping Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/run-fest-total-atacado-2026 por Reprodução
13 de setembro: Desafio Caesg - Cipe Sudoeste, em Vitória da Conquista. Avenida Olivia Flores, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/desafiocaesg2026 por Reprodução
13 de setembro: Asics Run Challenge, em Salvador. Largada: Praça de Piatã, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/asics-run-challenge-2026-etapa-salvador-86043 por Reprodução
13 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Ribeira do Pombal. Largada: Praça da Juventude, às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ribeira-do-pombal por Reprodução
13 de setembro: Corrida da Águia, em Salvador. Rotatória da Ufba, em Ondina, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/xxxix-corrida-da-aguia por Reprodução
19 de setembro: Corrida Vale do Pati, em Andaraí. Largada: Praça Aureliano Gondim, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridavaledopati-2026 por Reprodução
19 de setembro - Corrida do Bahêa, em Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2-corrida-bahea-fsa por Reprodução
20 de setembro: Plastic Run, em Camaçari. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-plastic-run por Reprodução
20 de setembro: Master Track Run, em Porto Seguro. Largada: Rotatória 2, as 6h. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/mastertrackrun/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida Fazendo meu Difícil, Salvador. Largada: Jardim de Alah, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/treino/5-edicao-corrida-e-caminhada-fazendo-meu-dificil por Reprodução
20 de setembro: Circuito Sesc de Corridas - etapa Jequié. Largada: Avenida César Borges (em frente ao Colégio Paulo Freire, antigo Modelo), às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---jequie por Reprodução
20 de setembro: Corrida da Saúde Farmácia Brito, em Feira de Santana. Largada: Centro de Convenções, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-saude-farmacia-brito-2026-74061 por Reprodução
20 de setembro: Corrida Saúde Crônica, em Salvador. Largada na Praça Bahia Sol (em frente ao IBR), Ondina, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/4867/corrida-saude-cronica-2026 por Reprodução
20 de setembro: Circuito das Estações (Primavera), em Salvador. Mais informações em: https://www.circuitodasestacoes.com.br/salvador/primavera/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida da paz M10 FitRun, em Vitória da Conquista. Largada na Lagoa das Bateias, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-paz-setembro-amarelo por Reprodução
20 de setembro: Selvagem Trail, em Salvador. Largada no Alto Andu, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/selvagem-trail-run por Reprodução
25 e 26 de setembro: Fest Night Run, em Arraial D'Ajuda. Mais informações em: https://www.races.com.br/arraial-d-ajuda-night-run-2-edicao por Reprodução
26 de setembro: Maratoninha Salvador, em Salvador. Largada no Centro de Convenções de Salvador, às 9h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONINHA%20SALVADOR%202026-87667 por Reprodução
26 e 27 de setembro: Maratona Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-salvador-2026-74554 por Reprodução
27 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Eunápolis. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---eunapolis por Reprodução
27 de setembro: Beer Run, em Pojuca. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/pojuca-beer-run por Reprodução
27 de setembro: Ticktrail Chapada, em Seabra. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/419/tick-trail-chapada-2026 por Reprodução
27 de setembro: Meia maratona de Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/ii-meia-maratona-paulo-afonso-2026 por Reprodução
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5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução

A entressola utiliza a tecnologia NT-X 2.0, feita de TPEE expandido com nitrogênio (SCF). Segundo a fabricante, a composição proporciona alto nível de amortecimento, além de elevada resiliência e menor deformação do material ao longo do uso.

No solado, a tecnologia Gripper utiliza uma borracha antiderrapante desenvolvida para oferecer maior durabilidade e resistência. O modelo também conta com lingueta de dupla frontura com espuma, combinação que contribui para o conforto durante o uso. O puxador traseiro em elastano facilita o calce, enquanto o forro em poliéster com espuma busca manter o tênis leve a cada passada.

A amarração é feita com atacador serrilhado, que proporciona um ajuste mais firme e seguro aos pés. O modelo tem ainda drop de 8 mm, diferença de altura entre a região do calcanhar e a parte dianteira da entressola.

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Corrida

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