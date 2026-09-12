Corre Turbo, da Olympikus, fica R$ 50 mais barato no TikTok Shop e pode ser parcelado em 12x sem juros

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Thais Borges
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:32
Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo, da Olympikus, é voltado para corredores que buscam aumentar a intensidade dos exercícios e melhorar a performance. Um dos modelos mais procurados da família Corre, o tênis aparece em uma oferta no TikTok Shop por R$ 648,50, valor 7% abaixo do preço oficial de R$ 699,99.
O desconto está disponível na versão rosa, com parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis. Tanto o desconto quanto o frete grátis são disponibilizados pela própria plataforma. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.
Os tênis de corrida para treinos de velocidade
Apesar de não contar com placa de carbono, o modelo aposta em características como leveza, potência e responsividade, proporcionadas pelas tecnologias utilizadas na entressola e na construção do cabedal. A proposta é oferecer suporte para treinos rápidos e para corredores que buscam reduzir o pace e aumentar a eficiência durante a corrida.
O modelo também mantém a proposta de conforto e custo-benefício associada à marca, podendo ser utilizado por quem procura um tênis específico para sessões de ritmo e velocidade.
Tecnologias e características
O tênis reúne diferentes tecnologias voltadas para resistência, amortecimento, conforto e estabilidade durante a corrida. Na gáspea, a tecnologia Oxilite combina a técnica de giro com fios de TPU e TPE. A construção busca proporcionar mais resistência, maciez e flexibilidade ao calçado.
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A entressola utiliza a tecnologia NT-X 2.0, feita de TPEE expandido com nitrogênio (SCF). Segundo a fabricante, a composição proporciona alto nível de amortecimento, além de elevada resiliência e menor deformação do material ao longo do uso.
No solado, a tecnologia Gripper utiliza uma borracha antiderrapante desenvolvida para oferecer maior durabilidade e resistência. O modelo também conta com lingueta de dupla frontura com espuma, combinação que contribui para o conforto durante o uso. O puxador traseiro em elastano facilita o calce, enquanto o forro em poliéster com espuma busca manter o tênis leve a cada passada.
A amarração é feita com atacador serrilhado, que proporciona um ajuste mais firme e seguro aos pés. O modelo tem ainda drop de 8 mm, diferença de altura entre a região do calcanhar e a parte dianteira da entressola.