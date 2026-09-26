DESAFIO

Corredor sente forte dor na lombar durante Maratona Salvador, mas consegue concluir percurso e conquista 1º lugar na categoria PCD

Douglas Oliveira contou que já sentia o incômodo havia mais de 20 dias e precisou reduzir o ritmo após a dor aumentar no terceiro quilômetro

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:02

Maratona Salvador 2026 Crédito: Igor Santos / Secom PMS

O corredor Douglas Oliveira sentiu uma forte dor na lombar durante a prova de 10 km da Maratona Salvador, neste sábado (26), mas conseguiu concluir o percurso e conquistou o primeiro lugar na categoria PCD. Segundo o atleta, o incômodo já era sentido havia mais de 20 dias e piorou durante a corrida.

“Venho há mais de 20 dias sentindo uma dor na lombar. E hoje, no terceiro quilômetro, senti muito, muito mesmo, por isso tive que baixar um pouco o pace. Mas deu tudo certo”, contou Douglas após a prova. Mesmo com a dificuldade, o corredor elogiou a estrutura do evento e disse que pretende voltar no próximo ano. “A prova em si foi muito organizada. Parabéns a toda a organização. Se Deus quiser, ano que vem estarei aqui de novo para correr mais uma vez e defender esse título”, afirmou.

A prova de 10 km foi uma das disputadas neste sábado, primeiro dia da 8ª edição da Maratona Salvador. Também foram realizados o percurso de 5 km e uma caminhada de 3 km. Neste domingo (27), segundo e último dia do evento, serão disputadas as provas de 21 km e 42 km. A largada e a chegada acontecem no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. Ao todo, a edição deste ano reúne 10 mil inscritos. Metade dos participantes é de fora de Salvador e 30% vêm de outros municípios da Bahia.

A presença de corredores de outras cidades é um dos fatores que fazem da Maratona Salvador um evento também ligado ao turismo esportivo. Segundo o prefeito Bruno Reis, que participou da prova de 10 km neste sábado, os visitantes movimentam hotéis, restaurantes, transporte e outros serviços da capital baiana. “Temos 50% dos participantes de fora da cidade e 30% de fora da Bahia. Então, vejam quantas pessoas estão vindo para Salvador”, afirmou o prefeito, que completou os 10 km em 55 minutos.

A programação também conta com desafios combinados para participantes que disputam provas nos dois dias. O evento integra o Festival da Primavera e tem atrações musicais ao longo do percurso e na arena montada no Centro de Convenções. Neste sábado, o Bailinho de Quinta comanda a Arena do Evento. O encerramento da programação, no domingo, ficará por conta do É o Tchan.

A Maratona Salvador também mantém ações voltadas para questões ambientais e sociais. As eco bags oficiais da prova são produzidas a partir da reciclagem de garrafas PET, enquanto as emissões de gases de efeito estufa geradas durante o evento serão contabilizadas para posterior compensação por meio de créditos de carbono.