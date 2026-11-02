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Corrida contra o Z4: veja quem cada time enfrenta na reta final para tentar escapar do rebaixamento

Confrontos diretos marcam as últimas rodadas do Brasileirão; veja os adversários e as datas dos jogos de oito clubes que lutam pela permanência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:09

Coritiba e Vitória no Couto Pereira
Coritiba e Vitória no Couto Pereira Crédito: Divulgação

A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro terá confrontos diretos até a última rodada. Com Corinthians e Internacional no Z4 e outros cinco clubes separados por apenas dois pontos logo acima da zona de queda, a sequência de adversários pode fazer a diferença na disputa pela permanência.

Além de Chapecoense e Remo, que ocupam as duas últimas posições, Internacional e Corinthians tentam deixar o grupo dos quatro últimos. Fora dele, Mirassol, Grêmio, Vitória, Vasco e Botafogo ainda estão ameaçados. 

A Chapecoense está virtualmente rebaixada à Série B. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o risco de queda é de 99,999%. Embora o descenso ainda não esteja matematicamente confirmado, a equipe depende de uma combinação extremamente improvável de resultados para permanecer na elite. A situação do Remo não é muito diferente. Com 29 pontos, o clube ainda tem possibilidade matemática de permanecer na Série A, mas depende de uma forte reação nas últimas cinco partidas e de tropeços dos concorrentes.

Entre os encontros que podem influenciar diretamente essa briga estão Internacional x Vitória, Corinthians x Grêmio, Grêmio x Mirassol, Remo x Corinthians e Vasco x Vitória. Confira abaixo os compromissos restantes de oito dos clubes envolvidos na disputa. O primeiro time de cada confronto é o mandante.

Chapecoense

Chapecoense x Mirassol — 3 de novembro

Chapecoense x Vasco — 14 de novembro

Remo x Chapecoense — 18 de novembro

Chapecoense x Cruzeiro — 21 de novembro

Chapecoense x Palmeiras — data a confirmar*

Flamengo x Chapecoense — 2 de dezembro*

Remo

Palmeiras x Remo — 5 de novembro

Remo x Chapecoense — 18 de novembro

Athletico-PR x Remo — 22 de novembro

São Paulo x Remo — 29 de novembro*

Remo x Corinthians — 2 de dezembro*

Internacional

Internacional x Coritiba — 3 de novembro

Vasco x Internacional — 19 de novembro

Internacional x Vitória — 23 de novembro

Internacional x Bragantino — 29 de novembro*

Cruzeiro x Internacional — 2 de dezembro*

Corinthians

São Paulo x Corinthians — 4 de novembro

Corinthians x Botafogo — 18 de novembro

Atlético-MG x Corinthians — 25 de novembro

Corinthians x Grêmio — 29 de novembro*

Remo x Corinthians — 2 de dezembro*

Mirassol

Chapecoense x Mirassol — 3 de novembro

Mirassol x Atlético-MG — 14 de novembro

Fluminense x Mirassol — 22 de novembro

Mirassol x Athletico-PR — 29 de novembro*

Grêmio x Mirassol — 2 de dezembro*

Grêmio

Flamengo x Grêmio — 4 de novembro

Grêmio x Bahia — 18 de novembro

Santos x Grêmio — 23 de novembro

Corinthians x Grêmio — 29 de novembro*

Grêmio x Mirassol — 2 de dezembro*

Vitória

Vitória x Fluminense — 6 de novembro

Vitória x Bragantino — 19 de novembro

Internacional x Vitória — 23 de novembro

Vitória x Santos — 29 de novembro*

Vasco x Vitória — 2 de dezembro*

Vasco

Athletico-PR x Vasco — 4 de novembro

Chapecoense x Vasco — 14 de novembro

Vasco x Internacional — 19 de novembro

Bragantino x Vasco — 22 de novembro

Atlético-MG x Vasco — 29 de novembro*

Vasco x Vitória — 2 de dezembro*

Botafogo

Botafogo x Atlético-MG — 4 de novembro

Corinthians x Botafogo — 18 de novembro

Botafogo x São Paulo — 23 de novembro

Botafogo x Bahia — 29 de novembro*

Santos x Botafogo — 2 de dezembro*

As datas de 29 de novembro e 2 de dezembro ainda dependem de confirmação

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