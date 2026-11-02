Corrida contra o Z4: veja quem cada time enfrenta na reta final para tentar escapar do rebaixamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:09
A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro terá confrontos diretos até a última rodada. Com Corinthians e Internacional no Z4 e outros cinco clubes separados por apenas dois pontos logo acima da zona de queda, a sequência de adversários pode fazer a diferença na disputa pela permanência.
Além de Chapecoense e Remo, que ocupam as duas últimas posições, Internacional e Corinthians tentam deixar o grupo dos quatro últimos. Fora dele, Mirassol, Grêmio, Vitória, Vasco e Botafogo ainda estão ameaçados.
A Chapecoense está virtualmente rebaixada à Série B. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o risco de queda é de 99,999%. Embora o descenso ainda não esteja matematicamente confirmado, a equipe depende de uma combinação extremamente improvável de resultados para permanecer na elite. A situação do Remo não é muito diferente. Com 29 pontos, o clube ainda tem possibilidade matemática de permanecer na Série A, mas depende de uma forte reação nas últimas cinco partidas e de tropeços dos concorrentes.
Entre os encontros que podem influenciar diretamente essa briga estão Internacional x Vitória, Corinthians x Grêmio, Grêmio x Mirassol, Remo x Corinthians e Vasco x Vitória. Confira abaixo os compromissos restantes de oito dos clubes envolvidos na disputa. O primeiro time de cada confronto é o mandante.
Chapecoense
Chapecoense x Mirassol — 3 de novembro
Chapecoense x Vasco — 14 de novembro
Remo x Chapecoense — 18 de novembro
Chapecoense x Cruzeiro — 21 de novembro
Chapecoense x Palmeiras — data a confirmar*
Flamengo x Chapecoense — 2 de dezembro*
Remo
Palmeiras x Remo — 5 de novembro
Remo x Chapecoense — 18 de novembro
Athletico-PR x Remo — 22 de novembro
São Paulo x Remo — 29 de novembro*
Remo x Corinthians — 2 de dezembro*
Internacional
Internacional x Coritiba — 3 de novembro
Vasco x Internacional — 19 de novembro
Internacional x Vitória — 23 de novembro
Internacional x Bragantino — 29 de novembro*
Cruzeiro x Internacional — 2 de dezembro*
Corinthians
São Paulo x Corinthians — 4 de novembro
Corinthians x Botafogo — 18 de novembro
Atlético-MG x Corinthians — 25 de novembro
Corinthians x Grêmio — 29 de novembro*
Remo x Corinthians — 2 de dezembro*
Mirassol
Chapecoense x Mirassol — 3 de novembro
Mirassol x Atlético-MG — 14 de novembro
Fluminense x Mirassol — 22 de novembro
Mirassol x Athletico-PR — 29 de novembro*
Grêmio x Mirassol — 2 de dezembro*
Grêmio
Flamengo x Grêmio — 4 de novembro
Grêmio x Bahia — 18 de novembro
Santos x Grêmio — 23 de novembro
Corinthians x Grêmio — 29 de novembro*
Grêmio x Mirassol — 2 de dezembro*
Vitória
Vitória x Fluminense — 6 de novembro
Vitória x Bragantino — 19 de novembro
Internacional x Vitória — 23 de novembro
Vitória x Santos — 29 de novembro*
Vasco x Vitória — 2 de dezembro*
Vasco
Athletico-PR x Vasco — 4 de novembro
Chapecoense x Vasco — 14 de novembro
Vasco x Internacional — 19 de novembro
Bragantino x Vasco — 22 de novembro
Atlético-MG x Vasco — 29 de novembro*
Vasco x Vitória — 2 de dezembro*
Botafogo
Botafogo x Atlético-MG — 4 de novembro
Corinthians x Botafogo — 18 de novembro
Botafogo x São Paulo — 23 de novembro
Botafogo x Bahia — 29 de novembro*
Santos x Botafogo — 2 de dezembro*
As datas de 29 de novembro e 2 de dezembro ainda dependem de confirmação