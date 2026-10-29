AGENDA ESPORTIVA

Corrida do Bahêa acontece neste domingo em Salvador; veja horários e como participar

Provas de 5 km e 10 km serão realizadas na orla da Boca do Rio; programação inclui shows de Tomate e Tony Salles

Thais Borges

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:49

Corrida do Bahêa terá percursos de 5 km e 10 km e shows de Tomate e Tony Salles em Salvador Crédito: Divulgação

A orla da Boca do Rio será palco da 5ª Corrida do Bahêa neste domingo (1º). Com concentração no Centro de Convenções Salvador, a partir das 16h, a edição Sunset vai reunir esporte, música e a torcida tricolor em percursos de 5 km e 10 km. Após as provas, os participantes poderão acompanhar shows completos de Tomate e Tony Salles.

Organizada pelo Esporte Clube Bahia – Associação e pela Oquei Entretenimento, com coordenação técnica da MP3 Live Marketing, a corrida já contabiliza mais de 30 mil participantes nas quatro edições anteriores. Para este ano, a expectativa dos organizadores é receber 12 mil tricolores, ampliando a presença do evento no calendário esportivo de Salvador.

Corrida do Bahêa terá percursos de 5 km e 10 km e shows de Tomate e Tony Salles em Salvador 1 de 4

Segundo o presidente do Bahia Associação, Emerson Ferretti, a iniciativa também representa o crescimento das atividades esportivas da instituição. “A Corrida do Bahêa é a maior corrida da Bahia, e não poderia ser diferente, porque o Bahia é o mundo! O evento nasceu para celebrar uma paixão que ultrapassa o futebol”.

O dirigente avalia que a chegada do City Football Group e a transformação do futebol do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) contribuíram para fortalecer a instituição e criar oportunidades para outras modalidades esportivas. “A Corrida é a prova de que estamos no caminho certo: mais do que um evento esportivo, é uma experiência que transforma o amor pelo Esquadrão em celebração, encontro e pertencimento, com a energia única da torcida tricolor”, ressalta.

A corrida terá trajetos de 5 km e 10 km pela orla de Salvador, com largada nas proximidades do Centro de Convenções. Os participantes dos 10 km serão os primeiros a sair, às 16h40, em um percurso com pórtico de chegada exclusivo.

Às 16h55, será a vez dos atletas com deficiência (PCD) inscritos nas duas distâncias. Na sequência, os corredores dos 5 km largarão às 17h.

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A estrutura contará com um ponto único de largada e dois pórticos de chegada, destinados separadamente aos participantes de cada percurso.

Inscrições e retirada dos kits

As inscrições estão disponíveis na plataforma Ticket Maker. Associados do Bahêa Raiz e do Bahia Associação têm desconto de 20%, enquanto integrantes do Sócio Esquadrão, da Bahia SAF, contam com abatimento de 10%.

O kit Padrão inclui camisa temática, copo colecionável, número de peito, chip e medalha de participação. A opção Kit Mais, que oferece itens adicionais, já está esgotada.

A retirada dos kits ocorre até sábado, 31 de outubro, das 10h às 21h, na loja oficial da corrida, localizada no segundo piso do Shopping da Bahia, no espaço da antiga Casas Bahia, na Alameda Metrô. Para retirar o material, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de inscrição.

As orientações para a retirada por terceiros e outras situações específicas podem ser consultadas no Instagram oficial do evento, @corridadobahea.

Serviço

Evento: 5ª Corrida do Bahêa – edição Sunset

Data: domingo, 1º de novembro de 2026

Local: Centro de Convenções Salvador, orla da Boca do Rio

Concentração: a partir das 16h

Largadas: 10 km, às 16h40; atletas PCD das duas distâncias, às 16h55; 5 km, às 17h

Percursos: 5 km e 10 km

Shows: Tomate e Tony Salles, após a prova

Inscrições: plataforma Ticket Maker

Realização: Esporte Clube Bahia – Associação e Oquei Entretenimento

Coordenação técnica: MP3 Live Marketing