AUMENTO DE EVENTOS

Corridas de rua na Bahia: organizadores e assessorias cobram mais segurança para atletas

Mobilização ocorre após episódios de falhas em provas e defende critérios mais rigorosos na realização dos eventos

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:32

A Maratona Salvador entrou para o ranking das 200 melhores corridas do mundo Crédito: Divulgação

Episódios recentes de problemas na organização de corridas de rua e até casos de brigas em eventos no último final de semana têm chamado atenção para os desafios para garantir a qualidade da produção e a segurança dos participantes. No último domingo (22), vídeos publicados nas redes sociais mostraram brigas e críticas às interdições provocadas durante uma corrida na Orla de Salvador. O evento tinha autorização, segundo autoridades municipais, para 800 pessoas, mas chegou a 14 mil, segundo publicações nas redes sociais da marca.

Em meio ao crescimento do setor e do número de provas, contudo, situações como essa têm deixado de ser isoladas e se tornado mais frequentes. Diante disso, organizadores de eventos esportivos e representantes de algumas das pirincipais assessorias de corrida de Salvador têm se mobilizado para chamar a atenção para a necessidade de mais responsabilidade, planejamento e critérios técnicos na realização das competições. A iniciativa pretende contribuir para o fortalecimento do segmento e garantir que a expansão do calendário seja acompanhada pela qualidade dos serviços oferecidos.

Para o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo) e representante da MP3 Live Marketing, Douglas Cerqueira, a expansão do mercado e a inclusão de atrações de entretenimento nas corridas são movimentos legítimos, desde que a experiência esportiva dos participantes não seja deixada em segundo plano.

“Nos últimos anos, o mercado cresceu bastante, e hoje as corridas de rua são também grandes eventos de entretenimento. Não há nada de errado nisso. O problema é quando apenas o entretenimento acontece e a gente esquece o cuidado que precisa ter com o atleta”, afirma Douglas.

Com aproximadamente 20 anos de atuação no mercado, a MP3 já promoveu dezenas de provas, entre elas a Maratona Salvador, a 21K Salvador e a Corre Carnaval Folia. Segundo Douglas, a realização de uma corrida exige uma série de medidas, como gestão de riscos, dimensionamento adequado do percurso, balizamento, planejamento dos pontos de largada e chegada e estrutura de dispersão compatível com o número de participantes. São cuidados que nem sempre ficam evidentes para o público, mas que fazem diferença na segurança dos atletas e na experiência do evento para a cidade. “Uma corrida de rua exige primeiramente segurança e respeito ao atleta. Corrida de rua é esporte. Deve ser tratada como esporte”, reforça.

Já o representante da RG+, empresa de Feira de Santana responsável pela realização de grandes eventos esportivos, Humberto Cedraz, pontua que os próprios atletas também precisam estar atentos aos critérios de organização antes de escolher uma prova. A recomendação é pesquisar o histórico da empresa responsável, verificar sua experiência em outras competições e avaliar se a estrutura divulgada é compatível com as necessidades do evento.

“É importante que o atleta não escolha uma corrida apenas pela divulgação ou pelas atrações oferecidas. Ele precisa conhecer quem está organizando, pesquisar a experiência dessa empresa em outras provas, ler o regulamento, entender o percurso e verificar quais estruturas de segurança, hidratação e atendimento médico serão disponibilizadas, por exemplo. O corredor se prepara, treina e investe para participar de uma prova. Por isso, precisa ter segurança de que encontrará uma organização comprometida com aquilo que está sendo oferecido”, destaca.

A necessidade de qualificação do setor também envolve a responsabilidade de todos os agentes que promovem, regulamentam, apoiam e participam das corridas. O professor Carlos Felipe Santos Albuquerque, conhecido como Professor Chokito, alerta para o ritmo de crescimento do calendário esportivo e defende a adoção de parâmetros que contribuam para a qualificação das empresas organizadoras e a proteção dos participantes. “Estamos passando por um processo de transição em virtude do aumento significativo de eventos de corrida. Com esse crescimento, é necessário avançar também no ordenamento e na organização do setor”, avalia.