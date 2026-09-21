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Corrigir falhas e recuperar lesionados: como o Vitória pode aproveitar a pausa da Série A

Leão da Barra ficará 16 dias sem jogar por conta da Parada Fifa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:56

Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: VIctor Ferreira/ECV

Pela segunda rodada consecutiva, o Vitória abriu o placar, caiu de rendimento na segunda etapa e viu um resultado importante na luta contra o rebaixamento escapar. Se na rodada passada o Leão abriu 2x0 contra o Mirassol e acabou cedendo o empate, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão, a equipe saiu na frente do Cruzeiro no Barradão, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3x1.

Para piorar a situação, o Leão passará os próximos 16 dias sem jogos por conta da Data Fifa, tendo que conviver com o peso das duas decepções recentes. O intervalo, porém, também pode ser útil para Jair Ventura corrigir os problemas apresentados pela equipe e preparar o Vitória para as 10 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Além disso, o período sem partidas dará mais tempo para que os jogadores que estão no departamento médico avancem na recuperação e possam voltar a ficar à disposição.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,22% por Reprodução
Remo - 94,6% por Reprodução
Inter - 69,1% por Reprodução
Grêmio - 57,6% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,4% por Reprodução
Mirassol - 17,8% por Reprodução
Vitória - 13,1% por Reprodução
Botafogo - 4,1% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 1,7% por Reprodução
São Paulo - 1,6% por Reprodução
Coritiba - 0,80% por Reprodução
Santos - 0,35% por Reprodução
Atlético-MG - 0,047% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,22% por Reprodução

Corrigir as falhas e recuperar a confiança

A pausa no calendário pode representar uma oportunidade para Jair Ventura ajustar os problemas que têm afetado o Vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em nove jogos disputados pelo Leão até o momento, a equipe soma seis derrotas, um empate e apenas duas vitórias. São sete pontos conquistados de 27 possíveis, o que representa um aproveitamento de 25,93% e deixa o Vitória na 16ª colocação do returno.

Uma das razões para a queda de rendimento em relação ao primeiro turno, em que o time teve 45,61% aproveitamento e terminou na 11ª colocação, com 26 pontos, está no desempenho ofensivo. O time passou em branco em cinco dos nove jogos disputados no returno e marcou apenas seis gols. No campeonato inteiro, o Vitória tem o pior ataque da competição, com 28 gols marcados em 28 partidas.

Outro problema que ficou evidente nas últimas duas rodadas é a queda de rendimento na segunda etapa das partidas. O time tem conseguido fazer bons primeiros tempos, mas perde intensidade depois do intervalo e deixa escapar pontos importantes, como aconteceu contra Mirassol e Cruzeiro. Além dessas duas partidas, o Vitória já sofreu outra virada no campeonato e também cedeu o empate após abrir o placar em outras duas ocasiões. Ao todo, foram 12 pontos deixados pelo caminho dessa forma.

“A situação mental tem que ser trabalhada, não podemos tomar um gol com 30 segundos. Não podemos abrir mão de um tempo inteiro como foi contra o Mirassol. Fizemos tudo isso hoje outra vez. Foram bobeiras nossas, gols totalmente possíveis de não acontecer. No terceiro gol a gente já estava lançado ao ataque. Agora temos que recuperar fisicamente e mentalmente os jogadores para zerar essa situação”, afirmou o técnico Jair Ventura após a partida contra o Cruzeiro.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Esvaziar o DM

Além de corrigir os problemas apresentados em campo e trabalhar a parte mental da equipe, o período sem jogos também poderá ser importante para o retorno de jogadores lesionados. Baralhas, Wallace e Ramon são os atletas com maiores possibilidades de aproveitar a pausa para concluir a recuperação de suas lesões e voltar a ficar à disposição no retorno do futebol nacional. Camutanga, por sua vez, seguirá trabalhando para retornar em meados de outubro. Já Dudu, Nathan e Edu estão fora da temporada.

O problema mais recente no departamento médico está na lateral direita. Mateus Silva sentiu a coxa ainda no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro e aumentou a lista de jogadores lesionados no setor. Nathan Mendes está fora da temporada e, às vésperas do duelo contra o Cruzeiro, Fabiano também lesionou o joelho. Mateus será avaliado pelo departamento médico para determinar a gravidade da lesão na coxa. Até que o jogador esteja novamente disponível, Brítez será a única opção do elenco principal para a posição.

“A pausa vai ajudar a recuperar nosso DM. Só que a janela fechou, e quanto menos peças a gente tem, mais dificuldade a gente tem. Enquanto não tiver todas as peças disponíveis, a gente vai ter dificuldade. Perdemos mais um jogador hoje, não sabemos quando o Mateus Silva vai voltar”, explicou Jair Ventura.

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Com tempo para treinar e na expectativa pelo retorno de jogadores, o Leão da Barra só voltará a campo no dia 7 de outubro. O adversário será a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, no Barradão, pela 29ª rodada da competição. O Leão se encontra na 13ª colocação, com 33 pontos, apenas quatro de vantagem para o Grêmio, primeiro time dentro do Z-4.

Tags:

Vitória

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