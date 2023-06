Courtois abandona Bélgica após não ser escolhido como capitão

Os problemas parecem intermináveis na seleção belga. E a confusão da vez foi o abandono de Courtois na delegação que está na Estônia para mais uma rodada das Eliminatórias da Eurocopa. O goleiro não aceitou ver Lukaku com a tarja de capitão diante da Áustria e decidiu não se reapresentar com o grupo no domingo à noite. O pai do goleiro ainda tentou defender o filho, alegando que estava contundido, mas o técnico Domenico Tedesco optou por falar a verdade e revelou que a capitania acabou gerando novo problema no grupo.

"Como Kevin não estava lá agora, conversei com eles antes do jogo, com calma e sem contradições. Para o jogo com a Áustria foi Lukaku, então na Estônia a tarja ficaria com Courtois", afirmou, sem entender o estresse e a precipitação do goleiro.