CPI da Manipulação no Futebol ouve representantes de empresas de apostas

A CPI sobre a manipulação de resultados em partidas de futebol faz audiência pública com o jogador Luiz Henrique e com representantes de empresas de apostas nesta terça-feira (19), às 14 horas, no plenário 10.



O pedido para realização do debate foi apresentado pelos deputados Luciano Vieira (PL-RJ), Nely Aquino (PODE-MG), Kiko Celeguim (PT-SP) e Felipe Carreras (PSB-PE).



Nely Aquino quer esclarecer se essas empresas "estão cumprindo as leis de apostas esportivas, contribuindo para não haver prática criminosa na movimentação financeira de pagamentos".