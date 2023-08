CR7 marca de pênalti e coloca o Al Nassr na final da Copa Árabe

Cristiano Ronaldo continua fazendo os seus gols na Arábia Saudita. Nesta quarta-feira (9), o astro português marcou de pênalti o tento que colocou o Al Nassr na final da Copa dos Campeões Árabes.



Em confronto com o Al-Shorta, do Egito, o Al Nassr venceu por 1x0. CR7 balançou as redes com a bola rolando, mas o VAR entrou em ação e anulou a jogada por impedimento do atacante.



No segundo tempo, Mané foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Cristiano Ronaldo bateu e abriu o placar.