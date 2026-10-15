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Craque brasileiro tem casa assaltada enquanto jogava a Champions e desabafa: 'Muito triste e revoltante'

Atacante brasileiro deu assistência na virada do Betis sobre o Porto e, ao voltar para casa, encontrou a residência roubada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:30

Antony é um dos grandes nomes do Real Betis
Antony é um dos grandes nomes do Real Betis Crédito: Divulgação/Betis

A noite que tinha tudo para ser de festa para Antony terminou com revolta. O atacante brasileiro do Real Betis teve a casa assaltada em Sevilha, na Espanha, enquanto entrava em campo na vitória por 3x2 sobre o Porto, na última quarta-feira (14), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

O ex-jogador de São Paulo e Manchester United revelou o crime na manhã desta quinta-feira (15), em publicação no Instagram. Segundo a imprensa espanhola, Antony e a família chegaram em casa depois que o roubo já havia acontecido e ninguém ficou ferido. O caso foi comunicado à polícia e está sob investigação.

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“A minha casa foi invadida”

No desabafo, Antony classificou o episódio como “muito triste e revoltante” e destacou que o maior impacto não foi o prejuízo material, mas a sensação de insegurança deixada na família. “Hoje quero compartilhar uma situação muito triste e revoltante. Uma noite que prometia ser brilhante acabou se tornando uma noite de raiva, tristeza e frustração. Minha casa foi invadida”, escreveu o jogador.

“É difícil explicar a sensação de ter sua casa invadida. Saber que tudo o que conquistamos com tanto esforço, trabalho e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das batalhas que travamos para conseguir cada coisa. Mas o que mais dói e me deixa mais revoltado não é apenas a perda material. É a sensação de insegurança no lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos. É olhar para minha família e ver nos olhos das pessoas que mais amo o medo e a insegurança que uma situação dessas deixa para trás”, completou.

Apesar da revolta, o atacante afirmou que os bens podem ser recuperados e que a prioridade é a família. “Não existe bem material no mundo que valha mais do que a vida, a paz e o bem-estar da minha família. Tudo o que perdemos, podemos recuperar. Continuaremos trabalhando; nossos sonhos ainda estão vivos e nosso desejo de seguir em frente permanece intacto”, disse.

“A raiva e a sensação de insegurança permanecem. Mas também existe a certeza de que nossa maior riqueza nunca esteve nos bens materiais que tínhamos em casa, mas nas pessoas que a transformam em um verdadeiro lar. Porque, no fim das contas, minha maior conquista nunca foi tudo o que pude comprar, mas a família que tenho ao meu lado. E por eles, eu recomeçaria do zero e reconstruiria tudo quantas vezes fossem necessárias”, concluiu.

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Noite histórica em campo

O crime ocorreu justamente em uma das noites mais marcantes da temporada para o Betis. O duelo contra o Porto, no Estádio de La Cartuja, marcou o retorno do clube andaluz à Champions League como mandante após 21 anos.

Antony chegou a ser dúvida para a partida, já que terminou o jogo anterior, contra o Osasuna, com dores, mas foi liberado pelo técnico Manuel Pellegrini. Em campo, o brasileiro teve participação decisiva: deu a assistência para o gol de empate na virada da equipe espanhola no segundo tempo. Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández e Isco, de pênalti, marcaram os gols do Betis.

Ídolo da torcida verdiblanca, Antony chegou ao Betis por empréstimo do Manchester United no início de 2025, recuperou o bom futebol e foi contratado em definitivo em setembro do mesmo ano, com contrato até 2030.

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