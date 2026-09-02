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Craque da Seleção Brasileira é eleito a segunda melhor contratação da Premier League

Ranking foi feito pela publicação especializada The Athletic

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:24

Bruno Guimarães agora está no Arsenal Crédito: Divulgação

Bruno Guimarães foi apontado como a segunda melhor contratação da janela de transferências do meio do ano na Premier League. O volante da Seleção Brasileira deixou o Newcastle para assinar com o Arsenal e aparece atrás somente do goleiro argentino Emiliano Martínez, novo reforço do Chelsea, em levantamento divulgado pelo The Athletic nesta quarta-feira (2).

A publicação analisou as 154 transferências feitas pelos clubes ingleses no período. O ranking considera não só o nível técnico dos atletas, mas também a relação entre investimento e retorno esperado, a necessidade de cada equipe e o impacto que o jogador pode ter no novo elenco.

O Arsenal desembolsou 75 milhões de libras, valor próximo de R$ 550 milhões, para contratar Bruno Guimarães, de 28 anos. O brasileiro firmou vínculo de quatro temporadas com o atual campeão inglês.

Mesmo com o alto custo da negociação, o The Athletic avaliou que o meio-campista chega ao clube londrino já estabelecido como um dos principais nomes da posição no futebol inglês. A análise também destaca sua capacidade de dar mais velocidade à construção das jogadas e acrescentar novas características ao meio-campo do Arsenal.

Veja ranking:

Melhores contratações da PL 1 de 11

O topo da lista ficou com Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina. O Chelsea pagou 7,5 milhões de libras, cerca de R$ 55 milhões, ao Aston Villa pelo goleiro de 33 anos. O valor reduzido da operação e a possibilidade de ele assumir a titularidade de imediato foram fatores decisivos para a primeira colocação.