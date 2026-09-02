Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Craque da Seleção Brasileira é eleito a segunda melhor contratação da Premier League

Ranking foi feito pela publicação especializada The Athletic

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:24

Bruno Guimarães agora está no Arsenal
Bruno Guimarães agora está no Arsenal Crédito: Divulgação

Bruno Guimarães foi apontado como a segunda melhor contratação da janela de transferências do meio do ano na Premier League. O volante da Seleção Brasileira deixou o Newcastle para assinar com o Arsenal e aparece atrás somente do goleiro argentino Emiliano Martínez, novo reforço do Chelsea, em levantamento divulgado pelo The Athletic nesta quarta-feira (2).

A publicação analisou as 154 transferências feitas pelos clubes ingleses no período. O ranking considera não só o nível técnico dos atletas, mas também a relação entre investimento e retorno esperado, a necessidade de cada equipe e o impacto que o jogador pode ter no novo elenco.

O Arsenal desembolsou 75 milhões de libras, valor próximo de R$ 550 milhões, para contratar Bruno Guimarães, de 28 anos. O brasileiro firmou vínculo de quatro temporadas com o atual campeão inglês.

Mesmo com o alto custo da negociação, o The Athletic avaliou que o meio-campista chega ao clube londrino já estabelecido como um dos principais nomes da posição no futebol inglês. A análise também destaca sua capacidade de dar mais velocidade à construção das jogadas e acrescentar novas características ao meio-campo do Arsenal.

Veja ranking:

Melhores contratações da PL

Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea por Divulgação
Bruno Guimarães – Newcastle para o Arsenal por Bruno Guimarães
Mamadou Sangaré – Lens para o Brentford por Divulgação
Elliot Anderson – Nottingham Forest para o Manchester City por Divulgação
Bradley Barcola – Paris Saint-Germain para o Liverpool por Divulgação
Johan Manzambi – Freiburg para o Aston Villa por Divulgação
António Silva – Benfica para o Bournemouth por Divulgação
Gonzalo García – Real Madrid para o Fulham por Divulgação
Enzo Fernández – Chelsea para o Manchester City por Divulgação
Maxence Lacroix – Crystal Palace para o Chelsea por Divulgação
João Gomes, reforço do Aston Villa, aparece após o top 10 por Aston Villa/Divulgação
1 de 11
Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea por Divulgação

O topo da lista ficou com Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina. O Chelsea pagou 7,5 milhões de libras, cerca de R$ 55 milhões, ao Aston Villa pelo goleiro de 33 anos. O valor reduzido da operação e a possibilidade de ele assumir a titularidade de imediato foram fatores decisivos para a primeira colocação.

Outro brasileiro também ganhou espaço no levantamento. João Gomes ficou em 11º lugar após trocar o Wolverhampton pelo Aston Villa em uma negociação de 35 milhões de libras, aproximadamente R$ 257 milhões.

Mais recentes

Imagem - MP investiga dívida de R$ 642 milhões do Corinthians com a Caixa

MP investiga dívida de R$ 642 milhões do Corinthians com a Caixa
Imagem - Golpista se passa por técnico de clube da Série A e recebe Pix de R$ 22 mil de atacante colombiano

Golpista se passa por técnico de clube da Série A e recebe Pix de R$ 22 mil de atacante colombiano
Imagem - Atlético-MG aproveita expulsão, vira sobre o Cruzeiro e avança às semifinais

Atlético-MG aproveita expulsão, vira sobre o Cruzeiro e avança às semifinais