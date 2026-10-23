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Craque do Flamengo desabafa e cobra time após eliminação da Libertadores no Maracanã lotado: 'Não fizemos o que precisava'

Após mais de um mês afastado por lesão, Arrascaeta voltou a jogar, mas não conseguiu evitar a derrota nos pênaltis para o Estudiantes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:20

Arrascaeta em campo
Arrascaeta em campo Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O meia Arrascaeta não escondeu a frustração com a eliminação do Flamengo na Libertadores, nesta quinta-feira, diante de um Maracanã lotado. Após a derrota nos pênaltis para o Estudiantes, da Argentina, o uruguaio reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado e lamentou a oportunidade desperdiçada de disputar mais uma final continental.

"Não fomos o time que tínhamos que ser. No futebol, se você não dá o seu máximo, paga muito caro", afirmou o jogador, que retornou aos gramados após mais de um mês afastado por causa de uma fratura no ombro.

O Flamengo chegou à partida decisiva com a esperança de conquistar a classificação diante de sua torcida. No entanto, assim como no confronto de ida, o placar permaneceu em 0 a 0. A vaga acabou definida nas penalidades, com vitória argentina por 3 a 2.

Projeto do novo estádio do Flamengo

Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
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Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação

Arrascaeta começou no banco de reservas e foi acionado aos 18 minutos do segundo tempo, substituindo Carrascal, um dos principais nomes do Flamengo na partida. Apesar de tentar dar mais criatividade ao setor ofensivo, o camisa 10 ainda apresentou dificuldades para recuperar o ritmo de jogo.

Na disputa de pênaltis, o uruguaio abriu as cobranças do Flamengo e converteu sua tentativa. O goleiro Muslera, porém, defendeu os chutes de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a classificação do Estudiantes.

Após o apito final, Arrascaeta admitiu que o elenco tinha condições de avançar, mas ressaltou que isso não foi suficiente dentro de campo.

"A gente não fez o que precisava. Não fomos o time que tínhamos que ser. No futebol, se você não dá o seu máximo, paga muito caro. Não tenho palavras agora para falar; era uma oportunidade divina para chegar a mais uma final, com um elenco que merecia, mas só merecimento não alcança", declarou.

Mesmo abalado pelo resultado, o meia destacou a necessidade de o Flamengo reagir e concentrar suas atenções na disputa do Campeonato Brasileiro.

"Estamos muito tristes, muito chateados, mas temos que virar a página. Ainda temos o brasileiro pela frente, que é muito importante para nós", disse.

"É uma eliminação que pega muito forte, mas faz parte do futebol. Nem sempre a gente vai ganhar. Não é desculpa também, mas agora temos que abaixar a cabeça e trabalhar", completou.

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Flamengo

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