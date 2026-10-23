NA BRONCA

Craque do Flamengo desabafa e cobra time após eliminação da Libertadores no Maracanã lotado: 'Não fizemos o que precisava'

Após mais de um mês afastado por lesão, Arrascaeta voltou a jogar, mas não conseguiu evitar a derrota nos pênaltis para o Estudiantes

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:20

Arrascaeta em campo Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O meia Arrascaeta não escondeu a frustração com a eliminação do Flamengo na Libertadores, nesta quinta-feira, diante de um Maracanã lotado. Após a derrota nos pênaltis para o Estudiantes, da Argentina, o uruguaio reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado e lamentou a oportunidade desperdiçada de disputar mais uma final continental.

"Não fomos o time que tínhamos que ser. No futebol, se você não dá o seu máximo, paga muito caro", afirmou o jogador, que retornou aos gramados após mais de um mês afastado por causa de uma fratura no ombro.

O Flamengo chegou à partida decisiva com a esperança de conquistar a classificação diante de sua torcida. No entanto, assim como no confronto de ida, o placar permaneceu em 0 a 0. A vaga acabou definida nas penalidades, com vitória argentina por 3 a 2.

Projeto do novo estádio do Flamengo 1 de 14

Arrascaeta começou no banco de reservas e foi acionado aos 18 minutos do segundo tempo, substituindo Carrascal, um dos principais nomes do Flamengo na partida. Apesar de tentar dar mais criatividade ao setor ofensivo, o camisa 10 ainda apresentou dificuldades para recuperar o ritmo de jogo.

Na disputa de pênaltis, o uruguaio abriu as cobranças do Flamengo e converteu sua tentativa. O goleiro Muslera, porém, defendeu os chutes de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a classificação do Estudiantes.

Após o apito final, Arrascaeta admitiu que o elenco tinha condições de avançar, mas ressaltou que isso não foi suficiente dentro de campo.

"A gente não fez o que precisava. Não fomos o time que tínhamos que ser. No futebol, se você não dá o seu máximo, paga muito caro. Não tenho palavras agora para falar; era uma oportunidade divina para chegar a mais uma final, com um elenco que merecia, mas só merecimento não alcança", declarou.

Mesmo abalado pelo resultado, o meia destacou a necessidade de o Flamengo reagir e concentrar suas atenções na disputa do Campeonato Brasileiro.

"Estamos muito tristes, muito chateados, mas temos que virar a página. Ainda temos o brasileiro pela frente, que é muito importante para nós", disse.