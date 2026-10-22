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Craque do Flamengo disputa mansão na Justiça com antigos donos no Rio de Janeiro

Pedro vive com a família no imóvel, comprado em leilão da Caixa e reformado; casal pede a retomada da residência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:51

Pedro disputa mansão com antigos donos
Pedro disputa mansão com antigos donos Crédito: Divulgação

Uma mansão reformada para abrigar a família do atacante Pedro, do Flamengo, está no centro de uma disputa judicial. Os antigos donos da residência, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro (RJ), entraram com uma ação de reintegração de posse e pedem uma liminar para retornar imediatamente ao imóvel.

O jogador comprou a casa em um leilão da Caixa Econômica Federal, realizado após atrasos no pagamento do financiamento pelos proprietários anteriores. A ação tramita na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca. O caso foi noticiado pelo colunista Ancelmo Góis, de O Globo.

Segundo os autores do processo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a execução extrajudicial em agosto de 2026, em decisão definitiva. O motivo foi a ausência de notificação pessoal do casal para regularizar a dívida antes da perda do bem.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro

Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução
A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Pedro, jogador do Flamengo por Gilvan de Souza/Flamengo
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Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução

Os antigos proprietários sustentam que a decisão restabeleceu o direito deles à posse. Afirmam também que Pedro foi notificado para deixar a residência voluntariamente, mas continuou no local.

É nessa casa que o atacante mora com a mulher, Fernanda Nogueira, e as filhas gêmeas. Antes da disputa, o casal promoveu uma ampla transformação nos ambientes, com mudanças na fachada, nos revestimentos e no mobiliário.

Como é a mansão

A reforma abriu espaço para mais iluminação natural e adotou uma decoração minimalista. Madeira clara, móveis de desenho moderno e uma paleta que vai do branco ao marrom predominam nos cômodos, com pontos de cor em alguns detalhes.

Na entrada, o projeto incluiu um pequeno lago artificial e um jardim alinhado à nova proposta da residência. Já a área de lazer reúne piscina, sauna e um amplo lounge. A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado, com repertório gospel, segundo o Extra.

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