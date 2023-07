Craque Neto reage a assalto e corre atrás de criminosos; vídeo

O apresentador e ex-jogador Neto sofreu um assalto na quarta-feira (5), em São Paulo. Ele e o produtor da TV Band Renato Nalesso, o Kaskão, foram vítimas do crime no trânsito ao serem surpreendidos por dois homens na Rua João de Pietro, no bairro do Morumbi, próximo à sede da emissora. Neto reagiu e correu atrás dos assaltantes.



Em vídeo divulgado pelo programa "Balanço Geral", da própria Band, é possível ver o momento em que Neto é interceptado no trânsito, quando parou em um semáforo. Os assaltantes quebraram os vidros do veículo e tomaram o celular do produtor. Neto chegou a segurar um dos assaltantes pelos braços e tentou alcançá-los na corrida, mas não conseguiu.