CRB x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o CRB por 1x0 no primeiro turno, no Barradão, o Vitória reencontra o time alagoano no domingo (10), às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Assim como anteriormente, as equipes estão em situações bem diferentes na tabela de classificação. O rubro-negro é líder da Série B, com 49 pontos, e o alvirrubro está no meio da tabela, com 39 somados. Confira a seguir mais informações sobre o confronto.



Transmissão:



CRB x Vitória terá transmissão ao vivo do canal aberto Band e do canal de pay per view Premiere.