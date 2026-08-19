FICOU DE FORA

Cria do Bahia critica Seleção Brasileira: 'Se fosse por números eu já estava lá'

Meia-atacante vive bom momento no Fenerbahçe, mas diz que não pensa mais em convocação

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:26

Anderson Talisca Crédito: Reprodução

Cria do Bahia, Anderson Talisca não escondeu a frustração com a falta de oportunidades na Seleção Brasileira. Aos 32 anos, o meia-atacante afirmou que deixou de pensar em uma convocação e questionou os critérios utilizados para definir os jogadores chamados.

O desabafo ocorreu nesta terça-feira (18), após o empate por 1 a 1 entre Fenerbahçe e Lyon, pela partida de ida dos playoffs da Champions League. Em entrevista à TNT Sports, Talisca destacou o desempenho que vem apresentando no futebol turco.

“Seleção, eu já falei, é algo que não penso, sinceramente. Não fico pensando porque se fosse por números eu já estava lá há muito tempo. Então não penso em Seleção, faço meu trabalho aqui no Fener, onde sempre passei”, declarou.

Talisca foi revelado pelo Bahia 1 de 10

O jogador vive um início de temporada de destaque pelo Fenerbahçe. Em seis partidas, marcou cinco gols e tem sido utilizado em uma função mais avançada, praticamente como centroavante. Antes disso, na equipe turca, havia registrado 27 gols e cinco assistências em 45 jogos.

Talisca afirmou ainda que prefere deixar uma eventual convocação acontecer naturalmente.

“Acho que Seleção, se Deus abençoar, vai chegar naturalmente. Mas eu não penso porque as convocações, às vezes, não são pelos números, pela entrega, então não vale a pena ficar pensando”, completou.

Sem espaço

Sem ter participado do último ciclo da Seleção, o jogador parte atrás na concorrência por uma vaga no elenco brasileiro para a Copa do Mundo de 2026.

Entre os nomes escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para o setor ofensivo estão Lucas Paquetá, Raphinha, Luiz Henrique, Rayan, Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli, Neymar, Matheus Cunha, Endrick e Igor Thiago.

Talisca acumula números expressivos por clubes ao longo da carreira. No Fenerbahçe, são 44 gols e sete assistências em 74 partidas. Pelo Al-Nassr, marcou 77 vezes e deu 12 passes para gol em 110 jogos. No Guangzhou FC, foram 39 gols e nove assistências em 65 partidas.