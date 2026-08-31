EPISÓDIO LAMENTÁVEL

Criança corintiana pede camisa de Neymar, é atacado por torcida no estádio e defendido pelo atacante

Família do garoto precisou entrar no gramado e sair escoltada para evitar algum problema maior

Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:25

Garoto com camisa de Neymar Jr Crédito: Reprodução

O clássico que determinou a primeira vitória do Santos no ano em um clássico paulista também chamou a atenção por um fato lamentável: a hostilidade que um torcedor mirim sofreu nas arquibancadas por pedir, e ganhar, uma camisa do astro santista. Em meio à alegria pela vitória, Neymar lamentou o episódio.

"Isso nunca pode ser motivo de confusão...gostar de um jogador que não é do seu time do coração, faz parte!! É uma criança... Qual pai não faria a vontade de seu filho?", postou Neymar em seu story na conta do Instagram.

Criança pediu e recebeu camisa de Neymar 1 de 5

No campo, após a partida, ele já havia sinalizado seu descontentamento com o que estava acontecendo. A família precisou entrar no gramado e sair escoltada para evitar que algum problema maior viesse a acontecer.

"Eu fico triste né. Óbvio. No cartaz mesmo ele diz que é muito corintiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa a ele", disse. "Quem fez isso está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada", completou.

atitude foda demais do neymar pic.twitter.com/r9KoO0Onlp — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 30, 2026

Garoto de 8 anos foi hostilizado pela torcida do Corinthians após receber a camisa do Neymar. O menino de 8 anos e sua família deixaram o estádio pelo gramado acompanhados de seguranças e policiais. pic.twitter.com/A5SOy0V71h — Felipe Oliveira (@feoliveira_pro) August 30, 2026

No clássico, o camisa 10 foi decisivo no lance que originou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena Em uma falta frontal ao gol de Hugo Souza, ele bateu falta com maestria. O goleiro corintiano ainda tocou na bola, que bateu na trave, e sobrou para Oliva estufar a rede.