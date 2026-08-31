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Criança corintiana pede camisa de Neymar, é atacado por torcida no estádio e defendido pelo atacante

Família do garoto precisou entrar no gramado e sair escoltada para evitar algum problema maior

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:25

Garoto com camisa de Neymar Jr
Garoto com camisa de Neymar Jr Crédito: Reprodução

O clássico que determinou a primeira vitória do Santos no ano em um clássico paulista também chamou a atenção por um fato lamentável: a hostilidade que um torcedor mirim sofreu nas arquibancadas por pedir, e ganhar, uma camisa do astro santista. Em meio à alegria pela vitória, Neymar lamentou o episódio.

"Isso nunca pode ser motivo de confusão...gostar de um jogador que não é do seu time do coração, faz parte!! É uma criança... Qual pai não faria a vontade de seu filho?", postou Neymar em seu story na conta do Instagram.

Criança pediu e recebeu camisa de Neymar

Neymar atendeu pedido de menino corintiano por Reprodução
Menino se emociona ao receber camisa por Reprodução
Menino assistia jogo com os pais por Reprodução
Garoto com camisa de Neymar Jr por Reprodução
Menino mostra camisa que ganhou de Neymar por Reprodução
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Neymar atendeu pedido de menino corintiano por Reprodução

No campo, após a partida, ele já havia sinalizado seu descontentamento com o que estava acontecendo. A família precisou entrar no gramado e sair escoltada para evitar que algum problema maior viesse a acontecer.

"Eu fico triste né. Óbvio. No cartaz mesmo ele diz que é muito corintiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa a ele", disse. "Quem fez isso está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada", completou.

No clássico, o camisa 10 foi decisivo no lance que originou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena Em uma falta frontal ao gol de Hugo Souza, ele bateu falta com maestria. O goleiro corintiano ainda tocou na bola, que bateu na trave, e sobrou para Oliva estufar a rede.

Com o resultado, o Santos ocupa a agora a 14ª colocação e contabiliza 29 pontos, quatro a mais do que o Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Já o Corinthians, com o tropeço em casa, continua estacionado nos 32 e aparece no 10º posto.

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