Criativo ou vergonhoso? Bonecos do sorteio da Conmebol dividem opiniões

Os novos mascotes simbolizam bolas de futebol e a taça da Libertadores

Os dois mascotes simbolizam uma bola de futebol e a taça da Libertadores, e foram ao palco do sorteio vestidos com trajes de gala como os convidados do evento no Paraguai. No entanto, o tamanho das cabeças e o design dos personagens não agradaram a todos.