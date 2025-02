CORTES FINANCEIROS

Crise?! Clube da Premier League vai oferecer apenas pão e sopa para funcionários

O novo dono do Manchester United deve demitir mais de 200 funcionários nos próximos dias

Os funcionários que trabalham no centro de treinamento do Manchester United, em Old Trafford, receberão menos apoio a partir de agora, por causa de ordens do novo dono. A decisão tomada foi de não oferecer mais refeições para os trabalhadores do clube, disponibilizando apenas sopa e pão para todos menos jogadores. >