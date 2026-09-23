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Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre aposentadoria e revela planos antes do adeus

Aos 41 anos, atacante decidiu continuar na seleção portuguesa após conversar com Jorge Jesus e ainda mira novos objetivos na carreira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:41

Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva
Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cristiano Ronaldo admitiu que chegou a pensar em se aposentar da seleção portuguesa após a Copa do Mundo de 2026. Aos 41 anos, o atacante decidiu continuar no ciclo da equipe nacional depois de conversar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e com Jorge Jesus, novo técnico de Portugal, e ainda revelou alguns dos objetivos que pretende alcançar antes de encerrar a carreira.

"Sim, pensei, claro. Estou sempre pensando nas minhas decisões, no meu futuro e também no presente. Sou uma pessoa que gosta de pensar. Tem de se pensar em tudo. É por isso que me vê aqui agora. Isso significa que vou continuar", afirmou Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva.

O atacante explicou que a decisão de permanecer na seleção também passou pela confiança demonstrada pela nova comissão técnica. "Tive uma conversa com nosso presidente, com o nosso treinador. Eles contam comigo. Continuo acreditando que sou capaz de ajudar a seleção a alcançar seus objetivos", disse.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
Cristiano Ronaldo renovou por Divulgação
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Cristiano Ronaldo por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Shutterstock
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Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
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Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

Cristiano Ronaldo também destacou que pretende contribuir com a equipe portuguesa para além dos gols, especialmente por conta da presença de uma nova geração no elenco. Ainda assim, o atacante ressaltou que sua principal contribuição continuará sendo dentro de campo.

"Acho que posso dar meu apoio para a seleção não só por meio dos gols, mas também fora do futebol. Esta é uma nova geração, uma geração jovem. Mas, para mim, o essencial e o mais importante é conseguir, dentro de campo, marcar gols e ajudar a equipe a ganhar jogos", completou.

Com 979 gols na carreira, Cristiano ainda ressaltou que um dos motivos para seguir jogando e um dos principais objetivos é chegar ao milésimo gol. "Alcançar os mil gols é um dos meus objetivos, quero alcançar, mas não é obsessão", afirmou.

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O astro também deixou claro que pretende continuar na seleção enquanto entender que ainda pode contribuir. "Estou bem comigo mesmo, sei quem sou e sei o que faço para estar aqui. Quando eu sentir que não estou fazendo nada aqui, vou embora", declarou.

Falando sobre a possibilidade de disputar os jogos completos, foi direto: "Óbvio que não."

Cristiano Ronaldo chega à nova Data Fifa após iniciar a temporada pelo Al-Nassr com três gols em sete partidas. O período também marca o início do trabalho de Jorge Jesus na seleção portuguesa. O treinador, que já comandou o atacante no clube saudita, foi anunciado em julho e agora faz sua primeira convocação à frente de Portugal.

A equipe terá quatro compromissos nesta Data Fifa pela Nations League. Portugal enfrenta País de Gales nesta quinta-feira, depois encara a Noruega no domingo, a Dinamarca no dia 1º de outubro e novamente a Noruega no dia 4.

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Cristiano Ronaldo Portugal

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