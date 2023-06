Cristiano Ronaldo aparece com unhas do pé pintadas; saiba motivo

Uma foto publicada por Cristiano Ronaldo viralizou por um motivo inusitado. O jogador compartilhou alguns registros de suas férias na Sardenha, na Itália, ao lado da noiva, Georgina Rodríguez, e de amigos. Mas uma das imagens chamou a atenção não pelas belíssimas paisagens, mas pelas unhas do pé do atacante, pintadas de preto.



A motivação do craque, porém, não é estética. Segundo o jornal alemão Bild, CR7 adotou o esmalte escuro como forma de evitar a procriação de fungos e bactérias nas unhas. Afinal, sua rotina exige o uso constante de chuteiras, que tendem a acumular suor. A prática não é exclusiva do português, sendo adotada também por outros jogadores.