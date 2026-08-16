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Cristiano Ronaldo blinda fortuna bilionária com acordo pré-nupcial que prevê pensão de R$ 604 mil para Georgina

Segundo jornal espanhol, contrato prevê pagamento mensal à influenciadora e transferência de mansão da família em Madri em caso de separação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:31

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estabeleceram regras para o patrimônio do casal antes de oficializarem o casamento. Segundo o jornal espanhol Marca, os dois assinaram um acordo pré-nupcial com separação total de bens.

O documento prevê que Georgina receba uma pensão vitalícia de 100 mil euros por mês, valor equivalente a cerca de R$ 604,8 mil, de acordo com o Marca. A quantia teria como objetivo preservar o padrão de vida construído pela influenciadora durante os anos de relacionamento com o jogador.

O acordo também estabelece que Georgina fique com a mansão da família localizada na região de La Finca, em Madri. O imóvel passaria a ser propriedade exclusiva dela.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da caçula e comove a web por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
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Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram

A medida ganha dimensão ainda maior diante do patrimônio acumulado pelo jogador. Estimativas recentes citadas pela imprensa internacional colocam a fortuna de Cristiano Ronaldo na casa de US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,2 bilhões. O valor é resultado dos ganhos obtidos ao longo da carreira, além de contratos publicitários e investimentos.

Segundo o Marca, uma das preocupações do casal ao definir previamente as condições seria garantir estabilidade aos filhos e evitar uma eventual disputa judicial que pudesse afetar a privacidade e a saúde mental das crianças.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, as bases do contrato teriam sido definidas nos primeiros anos do relacionamento, pouco tempo depois do nascimento da primeira filha do casal.

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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram na última terça-feira (11), em Cascais, Portugal. Os dois se conheceram em 2016 e anunciaram o noivado em agosto de 2025.

O casal tem duas filhas, Alana Martina e Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo também é pai de outros três filhos, de relacionamentos anteriores.

Atualmente, o jogador defende o Al Nassr, da Arábia Saudita, e recebe cerca de R$ 1,3 bilhão por ano.

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