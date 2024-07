NO MAR VERMELHO

Cristiano Ronaldo curte férias em ilha particular com diárias de R$ 76 mil

O craque Cristiano Ronaldo está aproveitando o final da Eurocopa para descansar com a família, escolhendo um destino paradisíaco e exclusivo: uma ilha particular de Ummahat, no Mar Vermelho. O jogador está acompanhado da mulher Georgina Rodríguez e dos cinco filhos