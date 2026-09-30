CLIMA TENSO

Cristiano Ronaldo deixa concentração de Portugal após coletiva de Jorge Jesus e promete revelar 'a verdade'

Capitão anunciou a decisão nas redes sociais após coletiva de Jorge Jesus e conversa com o presidente da federação

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:10

Cristiano Ronaldo abandonou o treino da Seleção Portuguesa Crédito: Divulgação/FPF

Cristiano Ronaldo decidiu deixar a concentração da Seleção Portuguesa nesta Data Fifa, às vésperas do jogo da equipe contra a Dinamarca pela Liga das Nações. A decisão foi comunicada pelo próprio atacante nesta quarta-feira (30) em uma publicação nas suas redes sociais, horas depois de ele abandonar o treino da equipe no Estádio Parken, em Copenhagen, palco da partida contra os dinamarqueses, nesta quinta-feira (1º), logo após a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus.



Na mensagem, o capitão relacionou a saída diretamente à coletiva de Jorge Jesus e a uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional", escreveu Cristiano.

O atacante não detalhou os motivos, mas indicou que pretende se pronunciar sobre o assunto mais adiante. "A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei".

Ao final, o jogador desejou sorte ao grupo: "Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", concluiu.

A publicação não esclarece se o afastamento vale apenas para esta Data Fifa ou se representa o fim da trajetória de Cristiano na seleção.

A saída do treino

Antes do anúncio, o capitão já havia chamado a atenção ao deixar o Estádio Parken sem participar da atividade. Segundo jornalistas portugueses que acompanharam o início do treino, ele entrou em uma van e voltou ao hotel onde a delegação está hospedada.

O jornal A Bola informou ainda que o avião particular do atacante tinha um voo programado de Madri para Copenhague na noite desta quarta.

Foi a terceira sessão seguida sem Cristiano em campo. A ausência desta quarta, no entanto, surpreendeu porque Jorge Jesus havia garantido, pouco antes, que o capitão estaria com o grupo.

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O recado de Jorge Jesus

Na coletiva que antecedeu a saída, o treinador negou qualquer problema pessoal com Cristiano e afirmou que as ausências nos dois treinos anteriores não significavam recusa em treinar. Ao mesmo tempo, deixou claro que as escolhas da equipe são dele.

"O estatuto é uma coisa, as regras são iguais para todos. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem Ronaldo, nem ninguém no futebol. Nem presidente nenhum. Nunca. Zero", enfatizou o treinador

O treinador também antecipou que Gonçalo Ramos seria novamente titular contra a Dinamarca, com Cristiano acionado apenas se o jogo exigisse. "Se precisar dele, ele entra. Se não precisar dele, não entra", resumiu Jorge Jesus.

A origem do desgaste

O mal-estar começou no fim de semana, na vitória por 2x1 sobre a Noruega. Cristiano passou os 90 minutos no banco, chegou a aquecer, mas não entrou. Ao apito final, seguiu rapidamente para o vestiário sem ir saudar os torcedores com o restante da equipe, e a imprensa portuguesa passou a relatar a insatisfação do capitão.

Jorge Jesus explicou que havia avisado o atacante antes da partida que ele começaria no banco e poderia jogar cerca de 30 minutos no segundo tempo, se necessário. Como o andamento do jogo não pediu a mudança, ele não foi utilizado. O treinador admitiu apenas um erro: ter pedido que Cristiano começasse a aquecer logo após o intervalo.

Segundo Jesus, poupar o camisa 7 contra Noruega e Dinamarca fazia parte de um planejamento prévio, comunicado ao jogador. O técnico justificou a decisão com o conhecimento que tem da condição física do atacante, adquirido no período em que trabalharam juntos no Al-Nassr, onde já controlava sua carga em sequências de jogos com pouco intervalo e acompanhava sua rotina de recuperação. Os dois conquistaram juntos a Liga Saudita na temporada 2025-26.

Na tentativa de conter a crise, Pedro Proença foi à concentração para uma reunião com o técnico e o capitão. O encontro chegou a ser descrito como positivo, e a federação passou a manhã desta quarta tentando aparar as arestas. A coletiva de Jorge Jesus e a publicação de Cristiano, porém, mostraram que a situação estava longe de resolvida.

Uma nova era turbulenta

O episódio acontece logo no início do trabalho de Jorge Jesus, contratado com vínculo de quatro anos, que o deixa no comando para a Euro 2028 e para a Copa do Mundo de 2030, da qual Portugal será uma das sedes. Ele assumiu o cargo depois que a eliminação diante da Espanha nas oitavas de final da Copa de 2026 provocou a saída de Roberto Martínez.

A continuidade de Cristiano, hoje com 41 anos, já era cercada de dúvidas antes do apontamento do novo treinador. Após a queda no Mundial, ele confirmou que aquela havia sido sua última Copa, mas não definiu se encerraria a carreira internacional.

Às vésperas da estreia na Liga das Nações, o atacante revelou ter considerado deixar a seleção depois da eliminação e disse que uma conversa com o presidente da federação e com o treinador pesou para que continuasse. Na ocasião, classificou a escolha de Jorge Jesus como “perfeita”.