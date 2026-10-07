RESPEITO ENTRE LENDAS

Cristiano Ronaldo deixa rivalidade de lado e exalta Messi após despedida da Argentina

Português comentou publicação do camisa 10, que se despediu da Albiceleste com gol e duas assistências no Monumental

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:23

Cristiano Ronaldo e Messi Crédito: Divulgação/FIFA

Rivais por quase duas décadas na disputa pelo posto de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram mais um gesto de respeito nas redes sociais. Depois da despedida do argentino da seleção, o português deixou um comentário na publicação do camisa 10 destacando o legado construído com a camisa da Argentina.

"Leo, tantos anos defendendo teu país e uma história que ficará para sempre. Todo meu respeito pelo que conseguiu com a Argentina. Um abraço", escreveu CR7.

Não é a primeira manifestação recente de Cristiano dirigida ao argentino. Em agosto, quando Messi publicou uma carta de despedida ao pai, Jorge Messi, o português comentou desejando força ao rival e à família.

Messi no jogo de despedida da Argentina 1 de 7

Noite de festa no Monumental

O último jogo de Messi pela seleção foi na terça-feira (6), em amistoso contra o Benim, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A AFA montou a partida como uma celebração: o presidente da entidade, Claudio Tapia, convidou os campeões do mundo de 2022 para a festa e definiu o jogo como o "último tango" do craque. Os ingressos esgotaram em cerca de 90 minutos.

Em campo, o roteiro foi à altura. Diante de mais de 85 mil torcedores, Messi marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3x0. No minuto 10, o estádio parou para reverenciar o camisa 10, e, após o apito final, o craque pegou o microfone, agradeceu à torcida, aos companheiros e à família e relembrou os anos difíceis antes das conquistas. "Jogar na seleção argentina é o mais lindo que pode te acontecer", disse.

A saída já estava anunciada. Messi comunicou a aposentadoria da seleção em 31 de agosto, em carta que, segundo ele, havia escrito dois dias depois da final da Copa do Mundo de 2026, perdida para a Espanha.

De cobrado a ídolo

A trajetória de 21 anos com a Albiceleste começou em 2005 e teve uma primeira metade marcada por frustrações, como a final da Copa de 2014 e as decisões de Copa América de 2015 e 2016. A virada veio em 2021, com o título continental, seguido pela Finalíssima de 2022, pelo tri mundial no Catar, conquistado nos pênaltis contra a França, e por mais uma Copa América, em 2024. Pela seleção, Messi também levou o Mundial Sub-20 de 2005 e o ouro olímpico de 2008.

Cristiano vive momento oposto

A homenagem veio em uma fase turbulenta para o português, de 41 anos. O problema começou no jogo contra a Noruega, no domingo (27). O treinador Jorge Jesus planejava usá-lo por cerca de 30 minutos no segundo tempo, mas desistiu diante do bom desempenho de Gonçalo Ramos, e o atacante passou os 90 minutos no banco na vitória por 2x1. Ao fim da partida, foi direto para o vestiário, sem cumprimentar a torcida com os companheiros.

Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Cristiano não treinou na terça-feira (29) e teve uma conversa com Jesus à noite, em Malmö, na Suécia. Na quarta (30), já em Copenhague, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, se reuniu com os dois para tentar apaziguar a situação. Na entrevista coletiva que veio em seguida, o técnico disse que o caso estava resolvido, mas confirmou Gonçalo Ramos como titular contra a Dinamarca. Minutos depois, Cristiano deixou o Estádio Parken sem treinar, abandonou a concentração e confirmou a decisão nas redes sociais, desejando sorte aos companheiros.