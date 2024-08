ESPORTE

Cristiano Ronaldo é convocado para a seleção de Portugal após passar Eurocopa 'em branco'

O primeiro confronto vai ser diante da Croácia, no dia cinco de setembro

Estadão

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 10:10

Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal Crédito: Portugal/Divulgação

Com Cristiano Ronaldo entre os relacionados, Roberto Martínez, técnico de Portugal, anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção para a disputa das duas primeiras partidas da Liga das Nações. Mesmo com um desempenho abaixo do esperado na última Eurocopa, o veterano atacante volta a vestir a camisa da equipe nacional.

Aos 39 anos, o famoso camisa sete passou em branco nos cinco jogos de Portugal na Euro 2024, realizada na Alemanha, antes de ser eliminado em uma disputa de pênaltis pela França nas quartas de final.

Apesar de renovar a aposta em CR7, Martínez disse que após a Euro 2024 sua equipe vai estar começando "um novo ciclo para a Copa do Mundo de 2026".

Martínez escalou Cristiano Ronaldo no time titular depois que seu antecessor, Fernando Santos, o colocou no banco no meio da Copa do Mundo de 2022.

Na lista anunciada nesta sexta, as surpresas ficam para o meio-campista Renato Veiga, o defensor Tiago Santos, e o atacante Quenda, de apenas 17 anos, que vem se destacando pelo Sporting.

A convocação traz ainda nomes de peso do futebol português que atuam no futebol internacional como o atacante Rafael Leão, do Milan, o meia Bernardo Silva, do Manchester City e o volante Bruno Fernandes, do Manchester United.

