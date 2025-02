ANIVERSARIANTE DO DIA

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja ranking dos 'quarentões'

Craque português completa 40 anos nesta quarta-feira (5)

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 14:27

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo completa 40 anos nesta quarta-feira (5) com muito a comemorar. O astro está cada vez mais perto do milésimo gol, tem chances de disputar a sexta Copa do Mundo da carreira - o que seria um recorde - e, de quebra, é o atleta mais bem pago do mundo. A diferença salarial para outros 'quarentões' renomados do esporte, inclusive, é impressionante.>

Em um novo contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, o camisa 7 vai passar a receber mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) e até uma pequena participação acionária no clube, segundo a imprensa saudita. É mais que o triplo de Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1 e segundo deste ranking. >

O britânico fará sua estreia pela Ferrari em 2025, e tem como principal missão vencer o oitavo título mundial. O salário do astro na escuderia italiana é de 60 milhões de dólares (R$ 347 milhões). A lista foi elaborada pelo Somos Fanáticos, com ajuda dos sites Sportrac.com, especializado em esportes americanos e em automobilismo, e Capology, em salários no futebol.>

Quem fecha o top 3 é LeBron James, principal astro dos Los Angeles Lakers. Quatro vezes campeão da NBA - nas temporadas 2011/12 e 2012/13, pelo Miami Heat; em 2015/16, pelo Cleveland Cavaliers; e 2019/20, pelos Lakers -, o jogador de basquete ganha 48,7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 282 milhões).>

Os sete atletas com 40 anos ou mais com os maiores salários do mundo:

1 - Cristiano Ronaldo (futebol) - 200 milhões de dólares (R$ 1,2 bilhão)>

2 - Lewis Hamilton (automobilismo) - 60 milhões de dólares (R$ 347 milhões)>

3 - LeBron James (basquete) - 48,7 milhões de dólares (R$ 282 milhões)>

4 - Justin Verlander (beisebol) - 43,3 milhões de dólares (R$ 250 milhões)>

5 - Charlie Morton (beisebol) - 20 milhões de dólares (R$ 115 milhões)>

6 - Fernando Alonso (automobilismo) - 20 milhões de dólares (R$ 115 milhões)>