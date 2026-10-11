JOGADOR RECONHECEU O ERRO

Cristiano Ronaldo é suspenso pela Federação Portuguesa após deixar concentração da seleção

Entidade abriu processo disciplinar para apurar o episódio e determinou que o caso envolvendo o atacante



Thais Borges

Estadão

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:59

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa Crédito: Reprodução/redes sociais

A Federação Portuguesa de Futebol suspendeu preventivamente o atacante Cristiano Ronaldo, no último sábado (10). A decisão veio após o atleta abandonar a concentração da seleção durante a última Data Fifa. A entidade informou que instaurou um processo disciplinar para investigar o episódio e determinou que a apuração seja conduzida em caráter de urgência.

Em um comunicado, a Federação destacou que a medida foi adotada após a análise dos acontecimentos da última quarta-feira (7). A suspensão preventiva foi aplicada no âmbito do processo disciplinar. Não houve anúncio se haverá uma eventual punição definitiva.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

Ronaldo saiu da concentração após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus. O principal motivo da insatisfação do jogador teria sido a partida contra a Noruega, quando o ele permaneceu cerca de 30 minutos no aquecimento, mas não foi utilizado. Segundo o atacante, o treinador havia informado que ele jogaria por meia hora, o que acabou não acontecendo.

Cristiano divulgou um comunicado relatando as conversas que teve com Jorge Jesus e dirigentes da Federação. No texto, ele também questiona a postura do treinador durante uma entrevista coletiva. O jogador afirmou que houve uma quebra de confiança, mas reconheceu que errou ao deixar a concentração.

O atacante também defendeu que a Federação não conceda tratamento diferenciado ao caso em razão de sua trajetória na seleção portuguesa. "A consequência deste meu ato deve ser avaliada e punida pela Federação Portuguesa de Futebol. Entendo que a punição não deve ter atenuantes. Não sou um jogador qualquer, sou capitão de equipa e isso constitui uma agravante", disse.

Apesar do episódio, Cristiano declarou que pretende continuar defendendo Portugal após cumprir a suspensão que vier a ser determinada.