EMOCIONADO

Cristiano Ronaldo explica por que desabou no choro após perder pênalti: 'Minha última Euro'

Um dos grandes personagens desta Eurocopa, Cristiano Ronaldo teve dia de fortes emoções com a seleção portuguesa após perder pênalti durante a prorrogação contra a Eslovênia. O craque desabou no choro e, horas após a partida, explicou que vive clima de despedida no time português.

"Vamos ter um jogo difícil frente à França, que é favorita a ganhar esta competição, com a Alemanha e com a Espanha, e vamos para a guerra. A equipe está bem, isto foi um 'plus' de energia e vou dar sempre o melhor com esta camisa. Vou fazer isto a vida inteira, faço isto há 20 anos. Falhei o pênalti, mas quis ser o primeiro a marcar porque há que assumir a responsabilidade. Nunca tive medo de encarar as coisas de frente e desistir é uma coisa que nunca vão ouvir do meu nome", declarou Cristiano Ronaldo.