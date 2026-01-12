FUTEBOL

Cristiano Ronaldo gera polêmica após derrota do Al‑Nassr para o Al‑Hilal

Atacante reage à arbitragem em clássico do Campeonato Saudita e cena repercute nas redes

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:20

Cristiano Ronaldo ficou na bronca com o árbitro Crédito: Al-Nassr/ Divulgação

O Al‑Hilal conquistou uma vitória importante sobre o Al‑Nassr por 3x1 no clássico válido pelo Campeonato Saudita, em partida marcada por decisões polêmicas da arbitragem e pela reação polêmica de Cristiano Ronaldo.

O duelo começou com o Al‑Nassr na frente, com gol do craque português ainda no primeiro tempo, mas a equipe logo sofreu a virada na etapa final. Dois pênaltis marcados a favor do Al‑Hilal e a expulsão do goleiro do Al‑Nassr após revisão do VAR alteraram os rumos do jogo, gerando críticas ao árbitro.

Cristiano Ronaldo, substituído perto do fim, foi flagrado pelas câmeras fazendo um gesto em direção à arbitragem, interpretado por muitos como um sinal de “roubo” em resposta às decisões que beneficiaram o rival. Esse momento virou um dos principais temas nas redes sociais e na imprensa esportiva, com debates sobre a conduta do atacante em campo.

CR7 faz gesto polêmico Crédito: Reprodução