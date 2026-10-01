PORTUGAL

Cristiano Ronaldo ignorou apelo de Jorge Jesus em aeroporto e manteve decisão de deixar seleção por se sentir traído

Técnico e presidente da federação tentaram convencer atacante no aeroporto, sem sucesso

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:52

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, foram até o aeroporto de Copenhague numa última tentativa de convencer Cristiano Ronaldo a permanecer com a seleção. O atacante deixou a concentração ontem, após conflito com o treinador. O apelo não mudou a decisão do atacante, que, segundo o jornal espanhol Marca, se recusou a ouvir os argumentos e embarcou em um jato particular para Madri.

O relato acrescenta um novo capítulo ao desgaste entre Ronaldo e o técnico. De acordo com o jornalista espanhol Edu Aguirre, amigo do jogador, o atacante se sentiu traído porque Jesus teria prometido pedir desculpas publicamente pelo episódio em que o deixou aquecendo por cerca de 30 minutos sem colocá-lo em campo na vitória sobre a Noruega.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

No programa El Chiringuito, em declarações reproduzidas pelo jornal português Record, Aguirre afirmou que a promessa foi feita durante uma reunião na noite de terça-feira, com a presença de Proença. Jesus teria reconhecido o erro e dito que esclareceria a situação antes do jogo contra a Dinamarca.

“Não só pede desculpas em privado, como também diz que vai pedir desculpas publicamente, que vai dizer que errou. Essa foi a promessa do Jorge Jesus ao Cristiano”, afirmou o jornalista.

Segundo Aguirre, a entrevista coletiva do treinador contrariou o que havia sido combinado na conversa reservada e aprofundou o mal-estar. “E depois vai para a coletiva e diz essa quantidade de mentiras em que ninguém acredita. Por isso o Cristiano explode, porque se sente traído.”