Cristiano Ronaldo indica aposentadoria e revela quando pode deixar o futebol: ‘Meu último ano’

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Wendel de Novais
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:05
Cristiano Ronaldo pode estar vivendo os últimos meses de sua carreira no futebol. Aos 41 anos, o astro português revelou, em entrevista à revista “Vogue”, que a temporada 2026/27 pode ser a última antes de pendurar as chuteiras. A declaração foi dada em uma reportagem sobre o casamento do jogador com Georgina Rodríguez. “Este provavelmente é meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular”, afirmou Cristiano.
Caso mantenha o planejamento indicado pelo próprio jogador, o português deve atuar até o fim da atual temporada, prevista para terminar em junho de 2027. Até agora, Cristiano Ronaldo havia evitado estabelecer um prazo para a aposentadoria, embora já tivesse admitido em outras ocasiões que o fim da trajetória nos gramados estava cada vez mais próximo.
Cristiano Ronaldo e os filhos
Antes de se despedir, no entanto, CR7 ainda tem uma marca histórica pela frente. O atacante busca chegar aos mil gols na carreira e, segundo os números divulgados nesta semana, está a 24 gols do feito. Cristiano se reapresentou ao Al-Nassr nesta semana após a disputa da Copa do Mundo, período de férias e o casamento com Georgina, com quem se relacion há mais de uma década
Além de falar sobre o possível adeus, o craque também contou como imagina a vida depois do futebol. “Já tenho meu futuro todo planejado. Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil dizer apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, você precisa preencher seu tempo de várias maneiras, não apenas de uma", comentou à Vogue.
A possível aposentadoria encerra, portanto, uma carreira que já dura 25 anos e acumula passagens por grandes clubes europeus, títulos, recordes e conquistas individuais. Agora, Cristiano Ronaldo se aproxima de um dos últimos desafios antes do adeus: alcançar os mil gols e, como ele próprio definiu, deixar um “legado espetacular”.