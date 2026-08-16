FUTEBOL

Cristiano Ronaldo indica aposentadoria e revela quando pode deixar o futebol: ‘Meu último ano’

Astro português, que completa 42 anos em fevereiro, afirmou que já tem o futuro planejado

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:05

Cristiano Ronaldo em treino Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Cristiano Ronaldo pode estar vivendo os últimos meses de sua carreira no futebol. Aos 41 anos, o astro português revelou, em entrevista à revista “Vogue”, que a temporada 2026/27 pode ser a última antes de pendurar as chuteiras. A declaração foi dada em uma reportagem sobre o casamento do jogador com Georgina Rodríguez. “Este provavelmente é meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular”, afirmou Cristiano.

Caso mantenha o planejamento indicado pelo próprio jogador, o português deve atuar até o fim da atual temporada, prevista para terminar em junho de 2027. Até agora, Cristiano Ronaldo havia evitado estabelecer um prazo para a aposentadoria, embora já tivesse admitido em outras ocasiões que o fim da trajetória nos gramados estava cada vez mais próximo.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

Antes de se despedir, no entanto, CR7 ainda tem uma marca histórica pela frente. O atacante busca chegar aos mil gols na carreira e, segundo os números divulgados nesta semana, está a 24 gols do feito. Cristiano se reapresentou ao Al-Nassr nesta semana após a disputa da Copa do Mundo, período de férias e o casamento com Georgina, com quem se relacion há mais de uma década

Além de falar sobre o possível adeus, o craque também contou como imagina a vida depois do futebol. “Já tenho meu futuro todo planejado. Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil dizer apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, você precisa preencher seu tempo de várias maneiras, não apenas de uma", comentou à Vogue.