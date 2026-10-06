CONFLITO

Cristiano Ronaldo não voltará a jogar pela seleção enquanto Jorge Jesus for técnico

Segundo Rui Santos, novas declarações do treinador reforçaram a decisão do atacante

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:08

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

O retorno de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa dependeria de uma mudança no comando técnico. Segundo o jornalista Rui Santos, da CNN Portugal, o atacante decidiu que não voltará a defender o país enquanto Jorge Jesus permanecer à frente da equipe.

A posição do jogador teria se consolidado após a entrevista coletiva do treinador no domingo (4), depois da vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, no Porto, pela Liga das Nações. Questionado sobre um eventual pedido de desculpas a Ronaldo, Jesus rejeitou a possibilidade.

“Pedir desculpas? Como assim? Não peço desculpas a ninguém”, afirmou o técnico. Ao comentar o episódio, ele atribuiu o conflito ao fato de o atacante ter sido chamado para aquecer e não ter entrado em campo.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

Na CNN Portugal, Santos relatou a reação de Ronaldo às declarações. “Posso dizer que Cristiano Ronaldo ficou muito mal-impressionado pelo conteúdo dessas declarações”, disse. “De resto, ele desabafou que não vai regressar à seleção nacional pelo menos enquanto Jorge Jesus estiver no comando técnico.”

O desgaste entre os dois já havia levado o atacante a deixar a concentração portuguesa. Em uma publicação no Instagram em 30 de setembro, Ronaldo comunicou a decisão e afirmou que explicaria os motivos posteriormente.

“Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional”, escreveu.

O anúncio ocorreu depois de outra entrevista de Jesus, na qual o treinador defendeu a escolha de manter Ronaldo no banco durante os 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo. Diante de relatos de que teria prometido utilizar o atacante, o técnico afirmou que a participação dependeria da necessidade da equipe.

“Se precisar de você por 30 minutos, você vai jogar. Se não precisar, não vai jogar. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol”, declarou Jesus.

Na mensagem em que anunciou a saída da concentração, Ronaldo também deixou uma manifestação de apoio aos demais jogadores. “Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.”