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Cristiano Ronaldo vira alvo de polêmica após curtir vídeo que detona jogadores de Portugal

Ex-jogador brasileiro afirmou que CR7 não recebe dos companheiros portugueses o mesmo apoio dado a Messi pelos argentinos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:24

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma simples curtida de Cristiano Ronaldo em uma publicação com declarações de Felipe Melo ganhou repercussão na imprensa portuguesa e espanhola. O conteúdo defendia o atacante e criticava a maneira como ele seria tratado pelos próprios companheiros da seleção de Portugal.

A declaração foi feita por Felipe Melo durante o programa "Seleção sportv", na sexta-feira (2). O comentarista comparou a relação de Cristiano Ronaldo com os jogadores portugueses à postura dos atletas da Argentina em relação a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
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Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram

Na avaliação do ex-jogador, existe uma diferença significativa no apoio demonstrado aos dois astros dentro de suas respectivas seleções.

O trecho da participação de Felipe Melo foi publicado nas redes sociais e recebeu uma curtida do próprio Cristiano Ronaldo. O gesto chamou atenção justamente em meio à repercussão envolvendo o atacante e a seleção portuguesa.

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Curtida repercute em Portugal

A interação de Cristiano Ronaldo rapidamente virou notícia na imprensa europeia. O jornal português A Bola destacou a curtida e afirmou que o gesto "dará o que falar", além de reproduzir as declarações de Felipe Melo.

Na Espanha, Marca e As também repercutiram o episódio. O Marca destacou que a interação do português aconteceu justamente em uma publicação que fazia críticas à maneira como seus companheiros de seleção o tratariam.

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A repercussão ocorre poucos dias depois da saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, episódio que ampliou as discussões sobre a relação do atacante com a equipe.

Ao curtir o vídeo, Cristiano Ronaldo não escreveu nenhuma mensagem nem explicou publicamente o motivo da interação. Por isso, não é possível afirmar que a curtida represente concordância integral com as declarações de Felipe Melo.

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