FUTEBOL

Cruzeiro age rápido e anuncia Fernando Diniz para o comando da equipe até o fim de 2025

O ex-comandante da seleção brasileira volta a trabalhar no clube de Belo horizonte após 20 anos

Estadão

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 12:16

Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro agiu rápido e pouco tempo após anunciar a demissão de Fernando Seabra, oficializou o xará, Fernando Diniz, para a vaga de treinador, com contrato até o fim de 2025. O ex-comandante da seleção brasileira volta a trabalhar no clube de Belo horizonte após 20 anos.

Fernando Diniz, de 50 anos, defendeu as cores do Cruzeiro em 2004 por apenas oito jogos. E iniciará seu primeiro trabalho como treinador em Minas Gerais após passar por grandes clubes do País, casos de São Paulo, Santos, Vasco e Fluminense. No Cruzeiro, tentará se reerguer após passagem frustrante de apenas seis jogos no comando da seleção brasileira, com duas vitórias, um empate e três derrotas, todas nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Bem-vindo, Fernando Diniz. Fernando Diniz é o novo treinador do Cruzeiro!

Atual campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e com passagem recente pela seleção brasileira, o técnico inicia sua trajetória no clube estrelado nesta terça-feira (24), quando já comandará os treinamentos da equipe.

Junto ao treinador, que foi atleta do Cruzeiro em 2004, chegam os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli. O vínculo dos profissionais com o clube é válido até o final da temporada 2025", anunciou o Cruzeiro.

"Que seja o início de uma trajetória de sucesso! Nação Azul, deixe sua mensagem de boas vindas para a nossa nova comissão técnica", pediu o clube no Instagram. E as mensagens não foram como imaginado. Muitos torcedores já estavam desesperados com a obrigação do goleiro Cássio ter de jogar com os pés.

"Meu pai amado", "Deus nos ajude", "Cássio tocando bola com o Zé (Ivaldo) na zaga. Misericórdia", "Tudo o que a gente tem medo uma hora ou outra para no Cruzeiro", traziam algumas mensagens.

O trabalho começa de imediato por causa da partida decisiva das quartas de final da Copa Sul-Americana, quinta-feira, diante do Libertad, no Mineirão. A equipe defenderá boa vantagem de 2 a 0 construída na semana passada, em Assunção.

Além do sonho do título continental, a diretoria ainda aposta em terminar o Brasileirão entre os quatro melhores. Mesmo com o empate sem gols diante do Cuiabá, no domingo, o Cruzeiro ainda aparece em boa posição, em sétimo, com 42 pontos.

Demitido na manhã desta segunda-feira, Fernando Seabra deixou uma mensagem ao Cruzeiro com sentimento de gratidão. O ex-treinador agradeceu pela oportunidade de dirigir a equipe celeste por 35 partidas e deu apenas um "até breve."

"Gostaria de deixar meu agradecimento a todos que acreditaram e apoiaram o meu trabalho. Agradeço, também, aos jogadores, funcionários e torcedores por estarem sempre juntos. Acredito que conseguimos fazer muito aqui nesses 35 jogos, deixando a equipe na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e, principalmente, com uma boa vantagem nas quartas de final da Sul-Americana, que é a principal aspiração de título do clube na temporada, e saindo com um bom aproveitamento", afirmou Seabra.