Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Gabriel Veron

Gabriel Veron estava no Porto e vai defender o Cruzeiro em 2024. Crédito: Reprodução/Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou seu primeiro grande reforço para 2024 nesta quarta-feira. O clube mineiro usou suas redes sociais para interagir com os torcedores até oficializar a contratação do atacante Gabriel Veron, que recusou proposta do Corinthians.



O time mineiro abriu o dia com um post com um jogador sentado em cadeira de praia sob um guarda sol, se bronzeando na praia, quando o celular toca com uma ligação do Cruzeiro. Além de mostrar que vinha reforço, o clube ainda fez um trocadinho com o nome do reforço e o verão.

"Seja bem-vindo, Gabriel Verón! O atacante de 21 anos é o novo reforço do Cruzeiro. O jogador chega por empréstimo do Porto, com contrato até o fim de 2024. Que venham muitos gols e sucesso", anunciou o clube pouco depois, celebrando ter vencido a concorrência com o Corinthians.

Revelado no Palmeiras, o atacante temia perder o prestígio com os torcedores do clube alviverde e acabou recusando jogar no arquirrival paulista. O Cruzeiro entrou na jogada e Verón aceitou o desafio de reerguer o ataque celeste, que frustrou a torcida no Brasileirão e que já perder Bruno Rodrigues e Gilberto.

O Cruzeiro ainda postou um vídeo com lances e gols de Verón, dizendo que será "um encontro de vencedores" e desejando que não falte garra e gols para comemorarem juntos. Ainda lembrou seu passado vitorioso com a seleção brasileira sub-17.