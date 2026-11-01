FUTEBOL

Cruzeiro busca virada histórica contra Corinthians e conquista Libertadores feminina inédita

Time mineiro arrancou empate em 4x4 e venceu as Brabas nos pênaltis, em Quito, no Equador

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 08:11

Cruzeiro é campeão inédito da Libertadores Feminina Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

O Cruzeiro conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores feminina neste sábado (31), em uma final emocionante contra o Corinthians. Mesmo depois de sair atrás por 3x0 no placar, a equipe mineira reagiu, buscou o empate por 4x4 no tempo regulamentar e venceu a decisão nos pênaltis, por 5x4, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

A conquista histórica veio logo na primeira participação das Cabulosas na principal competição de clubes da América do Sul. Nas cobranças de pênaltis, a goleira Camila brilhou ao defender a batida de Gi Fernandes e garantir a taça para o time mineiro.

O Corinthians chegou a abrir três gols de vantagem, mas não conseguiu sustentar o resultado. Gabi Zanotti e Vic Albuquerque marcaram duas vezes cada uma para as Brabas. Pelo Cruzeiro, Byanca Brasil, Vitória Calhau, Ketlin e Letícia Ferreira balançaram as redes e levaram a decisão para as penalidades.

Cruzeiro interrompe hegemonia do Corinthians

O título também encerra uma sequência de conquistas do Corinthians, que buscava o tetracampeonato consecutivo da Libertadores feminina. As Brabas haviam levantado a taça em 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025.

Antes da final deste sábado, as equipes haviam se enfrentado 16 vezes, com ampla vantagem para o time paulista: eram 12 vitórias corintianas, dois empates e apenas dois triunfos do Cruzeiro.

Além do troféu, a conquista garante uma premiação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) paga pela Conmebol. O Corinthians, como vice-campeão, receberá US$ 600 mil.

Cruzeiro garante vaga em competições mundiais

A conquista continental também assegurou ao Cruzeiro presença em dois torneios internacionais. O clube está classificado para a Copa das Campeãs da Fifa, em janeiro de 2027, em Miami, nos Estados Unidos.

Na competição, a equipe mineira já tem um desafio de peso pela frente: o Barcelona, atual campeão da Champions League feminina, será o adversário na semifinal.

O título também garantiu às Cabulosas uma vaga na primeira edição do Mundial de Clubes feminino, prevista para janeiro de 2028, nos Estados Unidos.