Cruzeiro oficializa contratação do técnico Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón, novo técnico do Cruzeiro. Crédito: Divulgação/ León

A direção do Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira (20) a contratação do técnico argentino Nicolás Larcamón. O treinador de 39 anos assinou contrato até o fim da temporada 2025 e chega ao clube mineiro com sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez.



"Olá, Nação Azul! Quero dizer que estou muito motivado e muito contente com a oportunidade de treinar este clube gigante! Lhes asseguro muita paixão, trabalho e dedicação para que façamos juntos grandes torneios. Estou fechado com o Cruzeiro, fechado com La Bestia!", declarou o novo treinador.

Larcamón vai substituir Paulo Autuori, que comandou o time de forma temporária na reta final do Brasileirão - manterá o cargo de diretor técnico. Antes do argentino, o Cruzeiro sondou Thiago Carpini, do Juventude, mas não avançou na conversa. O Santos também entrou na disputa, mas Carpini decidiu permanecer no clube gaúcho.

Larcamón vai assumir o time no início da pré-temporada, no dia 5 de janeiro. O clube ainda vai definir a data da apresentação oficial do argentino.

O argentino, ainda pouco conhecido do mercado sul-americano, atua como treinador há sete anos. Começou sua carreira no futebol venezuelano, no comando do Deportivo Anzoátegui. Depois atuou no Chile, com o Deportes Antofagasta. Também em solo chileno esteve no Huachipato e Curicó Unido.